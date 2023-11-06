https://ria.ru/20231106/hospital-1907790266.html

ОАЭ развернут полевой госпиталь в секторе Газа для помощи раненым

ОАЭ развернут полевой госпиталь в секторе Газа для помощи раненым - РИА Новости, 06.11.2023

ОАЭ развернут полевой госпиталь в секторе Газа для помощи раненым

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) развернут полевой госпиталь для лечения раненых в секторе Газа в рамках объявленной президентом страны гуманитарной операции РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:25

2023-11-06T23:25

2023-11-06T23:27

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аль-иттихад

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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) развернут полевой госпиталь для лечения раненых в секторе Газа в рамках объявленной президентом страны гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3", сообщило Эмиратское государственное агентство новостей WAM."ОАЭ в соответствии с распоряжениями президента государства создают интегрированный полевой госпиталь на территории сектора Газа в рамках гуманитарной операции "Доблестный рыцарь 3" для оказания необходимой медицинской помощи палестинским братьям", - говорится в сообщении. Как уточнила эмиратская газета "Аль-Иттихад", "это новая гуманитарная инициатива президента государства отражает последовательный подход ОАЭ в поддержке палестинских братьев и семей, которые пострадали от продолжающейся войны,.. путем предоставления им предметов первой необходимости и предметов медицинского назначения, а также через сотрудничество с партнерами для предоставления гуманитарной помощи тем, кто пострадал от нынешнего кризиса". В рамках этой операции ОАЭ будут набирать волонтеров среди врачей и сотрудников эмиратских гуманитарных и благотворительных учреждений. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, оаэ, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аль-иттихад