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В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено
В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено - РИА Новости, 06.11.2023
В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено
Будущее сектора Газа после завершения боевых действий не определено и остается предметом дискуссии США с Израилем и другими странами региона, сказал координатор РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:09
2023-11-06T22:09
2023-11-06T22:14
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Будущее сектора Газа после завершения боевых действий не определено и остается предметом дискуссии США с Израилем и другими странами региона, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Это остается предметом дискуссий, которые мы ведем с Израилем и партнерами в регионе. Мы еще не достигли того этапа, где можно было бы обрисовать конкретные решения", - сказал он на брифинге для СМИ. США говорят о недопустимости сохранения у власти в секторе Газа правящего ныне движения ХАМАС, но также возражают против реоккупации анклава израильтянами, которые, судя по заявлениям их лидеров, претендуют на контроль в сфере безопасности.
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в мире, сша, израиль, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено
Кирби: США обсуждает с Израилем будущее сектора Газа, оно не определено