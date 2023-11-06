https://ria.ru/20231106/gaza-1907782733.html

В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено

В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено - РИА Новости, 06.11.2023

В США заявили, что будущее сектора Газа еще не определено

Будущее сектора Газа после завершения боевых действий не определено и остается предметом дискуссии США с Израилем и другими странами региона, сказал координатор РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:09

2023-11-06T22:09

2023-11-06T22:14

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Будущее сектора Газа после завершения боевых действий не определено и остается предметом дискуссии США с Израилем и другими странами региона, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Это остается предметом дискуссий, которые мы ведем с Израилем и партнерами в регионе. Мы еще не достигли того этапа, где можно было бы обрисовать конкретные решения", - сказал он на брифинге для СМИ. США говорят о недопустимости сохранения у власти в секторе Газа правящего ныне движения ХАМАС, но также возражают против реоккупации анклава израильтянами, которые, судя по заявлениям их лидеров, претендуют на контроль в сфере безопасности.

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в мире, сша, израиль, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году