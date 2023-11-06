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В США заявили, что не поддерживают введение режима прекращения огня в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
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21:36 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/gaza-1907779465.html
В США заявили, что не поддерживают введение режима прекращения огня в Газе
В США заявили, что не поддерживают введение режима прекращения огня в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
В США заявили, что не поддерживают введение режима прекращения огня в Газе
США не поддерживают инициативу о введении "общего" режима прекращения огня в секторе Газа, однако видят смысл в установлении перемирий в гуманитарных целях,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:36
2023-11-06T21:36
в мире
сша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. США не поддерживают инициативу о введении "общего" режима прекращения огня в секторе Газа, однако видят смысл в установлении перемирий в гуманитарных целях, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я хотел бы прояснить, что мы не поддерживаем идею введения общего режима прекращения огня. Вместо этого, мы считаем необходимым добиваться введения гуманитарных пауз и как можно скорее", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
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РИА Новости
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в мире, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили, что не поддерживают введение режима прекращения огня в Газе

Кирби: США не поддерживают введение общего режим прекращения огня в Газе

© FADEL SENNAДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара
© FADEL SENNA
Дым над Газой после израильского авиаудара
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. США не поддерживают инициативу о введении "общего" режима прекращения огня в секторе Газа, однако видят смысл в установлении перемирий в гуманитарных целях, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я хотел бы прояснить, что мы не поддерживаем идею введения общего режима прекращения огня. Вместо этого, мы считаем необходимым добиваться введения гуманитарных пауз и как можно скорее", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
 
В миреСШАДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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