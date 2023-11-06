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США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе
США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе
США продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы, несмотря на полученный отказ, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:18
2023-11-06T21:18
2023-11-06T21:31
в мире
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы, несмотря на полученный отказ, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы все же полагаем, что эти беседы стоит вести. Мы будем их продолжать с нашими израильскими партнерами, поскольку мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз, локализованных под решение конкретных задач", - сказал он на брифинге для СМИ."Я думаю, мы в начале процесса, не в конце", - добавил Кирби, напомнив, что израильтяне изначально были против даже доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.
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РИА Новости
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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, джон кирби
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Джон Кирби
США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе
Белый дом: США продолжат уговаривать Израиль согласиться на гумпаузу в Газе
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы, несмотря на полученный отказ, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы все же полагаем, что эти беседы стоит вести. Мы будем их продолжать с нашими израильскими партнерами, поскольку мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз, локализованных под решение конкретных задач", - сказал он на брифинге для СМИ.
"Я думаю, мы в начале процесса, не в конце", - добавил Кирби, напомнив, что израильтяне изначально были против даже доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.