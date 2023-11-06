https://ria.ru/20231106/gaza-1907775964.html

США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе

США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

США заявили, что продолжат уговаривать Израиль согласиться на паузу в Газе

США продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы, несмотря на полученный отказ, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:18

2023-11-06T21:18

2023-11-06T21:31

в мире

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

джон кирби

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы, несмотря на полученный отказ, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы все же полагаем, что эти беседы стоит вести. Мы будем их продолжать с нашими израильскими партнерами, поскольку мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз, локализованных под решение конкретных задач", - сказал он на брифинге для СМИ."Я думаю, мы в начале процесса, не в конце", - добавил Кирби, напомнив, что израильтяне изначально были против даже доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, джон кирби