https://ria.ru/20231106/gaza-1907771695.html

Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.11.2023

Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность расширением конфликта на Ближнем Востоке, призвал к недопущению его эскалации и дипломатическим усилиям для... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:46

2023-11-06T20:46

2023-11-06T20:57

в мире

ближний восток

иерусалим

ливан

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность расширением конфликта на Ближнем Востоке, призвал к недопущению его эскалации и дипломатическим усилиям для нормализации ситуации."Я сохраняю глубокую озабоченность растущим насилием и расширением конфликта... нельзя забывать об опасности того, что он может перекинуться на более широкую часть региона", - сказал Гутерреш, выступая перед журналистами.В числе "горячих точек", где ситуация может выйти из под контроля он назвал Западный Берег и Иерусалим, а также выразил озабоченность "эскалацией ситуации в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене". "Эскалацию нужно остановить. Холодные головы и дипломатические усилия должны взять верх", - сказал генсек ООН."Мы должны действовать сейчас с тем, чтобы найти выход из этого ужасного... тупика, который ведет к разрушению. Помочь положить конец боли и страданиям, помочь заживлению ран и найти путь к мирному сосуществованию израильтян и палестинцев на основе формулы двух государств", - заявил генсек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

ближний восток

иерусалим

ливан

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в мире, ближний восток, иерусалим, ливан, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году