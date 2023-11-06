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Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.11.2023
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20:46 06.11.2023 (обновлено: 20:57 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/gaza-1907771695.html
Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке
Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.11.2023
Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность расширением конфликта на Ближнем Востоке, призвал к недопущению его эскалации и дипломатическим усилиям для... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:46
2023-11-06T20:57
в мире
ближний восток
иерусалим
ливан
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность расширением конфликта на Ближнем Востоке, призвал к недопущению его эскалации и дипломатическим усилиям для нормализации ситуации."Я сохраняю глубокую озабоченность растущим насилием и расширением конфликта... нельзя забывать об опасности того, что он может перекинуться на более широкую часть региона", - сказал Гутерреш, выступая перед журналистами.В числе "горячих точек", где ситуация может выйти из под контроля он назвал Западный Берег и Иерусалим, а также выразил озабоченность "эскалацией ситуации в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене". "Эскалацию нужно остановить. Холодные головы и дипломатические усилия должны взять верх", - сказал генсек ООН."Мы должны действовать сейчас с тем, чтобы найти выход из этого ужасного... тупика, который ведет к разрушению. Помочь положить конец боли и страданиям, помочь заживлению ран и найти путь к мирному сосуществованию израильтян и палестинцев на основе формулы двух государств", - заявил генсек.
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в мире, ближний восток, иерусалим, ливан, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Иерусалим, Ливан, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН Гутерреш призвал к прекращению эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность расширением конфликта на Ближнем Востоке, призвал к недопущению его эскалации и дипломатическим усилиям для нормализации ситуации.
"Я сохраняю глубокую озабоченность растущим насилием и расширением конфликта... нельзя забывать об опасности того, что он может перекинуться на более широкую часть региона", - сказал Гутерреш, выступая перед журналистами.
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В числе "горячих точек", где ситуация может выйти из под контроля он назвал Западный Берег и Иерусалим, а также выразил озабоченность "эскалацией ситуации в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене". "Эскалацию нужно остановить. Холодные головы и дипломатические усилия должны взять верх", - сказал генсек ООН.
"Мы должны действовать сейчас с тем, чтобы найти выход из этого ужасного... тупика, который ведет к разрушению. Помочь положить конец боли и страданиям, помочь заживлению ран и найти путь к мирному сосуществованию израильтян и палестинцев на основе формулы двух государств", - заявил генсек.
 
В миреБлижний ВостокИерусалимЛиванАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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