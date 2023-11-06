https://ria.ru/20231106/gaza-1907771540.html

В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом

В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом - РИА Новости, 06.11.2023

В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом

События в секторе Газа делают с каждым часом все более необходимым введение режима прекращения огня в гуманитарных целях, заявил в понедельник генеральный... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:44

2023-11-06T20:44

2023-11-06T20:48

в мире

ближний восток

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg

ООН, 6 ноя - РИА Новости. События в секторе Газа делают с каждым часом все более необходимым введение режима прекращения огня в гуманитарных целях, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Надвигающаяся катастрофа делает необходимость прекращения огня в гуманитарных нуждах все более актуальной и срочной с каждым часом", - сказал Гутерреш, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке. По его словам, на сторонах конфликта лежит "непосредственная и фундаментальная ответственность" - остановить бои и добиться расширения поставок гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа. В этой связи, добавил генсек всемирной организации, ООН и ее партнеры объявляют о сборе средств в размере 1,2 миллиарда долларов на помощь жителям охваченного войной региона. Она предусматривает средства на поддержку 2,7 миллиона человек, включая все население Газы, палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

ближний восток

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ближний восток, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году