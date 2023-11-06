https://ria.ru/20231106/gaza-1907771540.html
В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом
В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом - РИА Новости, 06.11.2023
В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом
События в секторе Газа делают с каждым часом все более необходимым введение режима прекращения огня в гуманитарных целях, заявил в понедельник генеральный... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:44
2023-11-06T20:44
2023-11-06T20:48
в мире
ближний восток
западный берег реки иордан
восточный иерусалим
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 6 ноя - РИА Новости. События в секторе Газа делают с каждым часом все более необходимым введение режима прекращения огня в гуманитарных целях, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Надвигающаяся катастрофа делает необходимость прекращения огня в гуманитарных нуждах все более актуальной и срочной с каждым часом", - сказал Гутерреш, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке. По его словам, на сторонах конфликта лежит "непосредственная и фундаментальная ответственность" - остановить бои и добиться расширения поставок гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа. В этой связи, добавил генсек всемирной организации, ООН и ее партнеры объявляют о сборе средств в размере 1,2 миллиарда долларов на помощь жителям охваченного войной региона. Она предусматривает средства на поддержку 2,7 миллиона человек, включая все население Газы, палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
ближний восток
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в мире, ближний восток, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом
Гутерреш заявили, что гумперемирие в Газе все более необходимо с каждым часом