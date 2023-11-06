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МИД Турции подчеркнул важность недопущения расширения конфликта в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
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19:55 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/gaza-1907764701.html
МИД Турции подчеркнул важность недопущения расширения конфликта в Газе
МИД Турции подчеркнул важность недопущения расширения конфликта в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
МИД Турции подчеркнул важность недопущения расширения конфликта в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с нидерландской коллегой Ханке Бруинс Слот подчеркнул важность предотвращения перерастания... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:55
2023-11-06T19:55
в мире
израиль
турция
хакан фидан
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с нидерландской коллегой Ханке Бруинс Слот подчеркнул важность предотвращения перерастания палестино-израильской эскалации в региональный кризис, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Сегодня вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот. Министр иностранных дел подчеркнул необходимость скорейшего объявления полного прекращения огня и срочной доставки гуманитарной помощи в Газу. Министр иностранных дел Фидан также заявил своему голландскому коллеге, что необходимо приложить совместные усилия для предотвращения перерастания эскалации напряженности в Газе в региональный кризис", - сообщило турецкое военное ведомство. По словам собеседника агентства, в ходе встречи обсуждалась также ситуация на Украине. "Министр иностранных дел Фидан также подчеркнул важность активизации черноморского зернового коридора", - уточнил источник. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, турция, хакан фидан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Хакан Фидан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Турции подчеркнул важность недопущения расширения конфликта в Газе

Глава МИД Турции подчеркнул важность недопущения расширения эскалации в Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с нидерландской коллегой Ханке Бруинс Слот подчеркнул важность предотвращения перерастания палестино-израильской эскалации в региональный кризис, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот. Министр иностранных дел подчеркнул необходимость скорейшего объявления полного прекращения огня и срочной доставки гуманитарной помощи в Газу. Министр иностранных дел Фидан также заявил своему голландскому коллеге, что необходимо приложить совместные усилия для предотвращения перерастания эскалации напряженности в Газе в региональный кризис", - сообщило турецкое военное ведомство.
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По словам собеседника агентства, в ходе встречи обсуждалась также ситуация на Украине.
"Министр иностранных дел Фидан также подчеркнул важность активизации черноморского зернового коридора", - уточнил источник.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильТурцияХакан ФиданХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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