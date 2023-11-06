https://ria.ru/20231106/gaza-1907705521.html
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце - РИА Новости, 06.11.2023
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:40
2023-11-06T13:40
2023-11-06T14:43
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
хамас
красный полумесяц
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа."Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями", — говорится в посте.Накануне палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила, что в Газе вновь перестали работать услуги связи и интернет. В свою очередь, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о потере связи с большинством своих сотрудников в анклаве. По данным организации, это третье подобное отключение за десять дней.Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла об этой же проблеме. Как позднее рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, израильские власти тогда отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, хамас, красный полумесяц, владимир путин, оон, ссср
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС, Красный полумесяц, Владимир Путин, ООН, СССР
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце
Красный Полумесяц заявил о восстановлении связи и интернет-услуг в секторе Газа
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X
о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа.
"Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями", — говорится в посте.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Накануне палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила, что в Газе вновь перестали работать услуги связи и интернет. В свою очередь, Агентство ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о потере связи с большинством своих сотрудников в анклаве. По данным организации, это третье подобное отключение за десять дней.
Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла об этой же проблеме. Как позднее рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, израильские власти тогда отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.