https://ria.ru/20231106/gaza-1907705521.html

В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце

В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце - РИА Новости, 06.11.2023

В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:40

2023-11-06T13:40

2023-11-06T14:43

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

хамас

красный полумесяц

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа."Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями", — говорится в посте.Накануне палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила, что в Газе вновь перестали работать услуги связи и интернет. В свою очередь, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о потере связи с большинством своих сотрудников в анклаве. По данным организации, это третье подобное отключение за десять дней.Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла об этой же проблеме. Как позднее рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, израильские власти тогда отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, хамас, красный полумесяц, владимир путин, оон, ссср