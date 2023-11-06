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В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце - РИА Новости, 06.11.2023
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13:40 06.11.2023 (обновлено: 14:43 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/gaza-1907705521.html
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце - РИА Новости, 06.11.2023
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:40
2023-11-06T14:43
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
хамас
красный полумесяц
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа."Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями", — говорится в посте.Накануне палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила, что в Газе вновь перестали работать услуги связи и интернет. В свою очередь, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о потере связи с большинством своих сотрудников в анклаве. По данным организации, это третье подобное отключение за десять дней.Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла об этой же проблеме. Как позднее рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, израильские власти тогда отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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палестина
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, хамас, красный полумесяц, владимир путин, оон, ссср
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС, Красный полумесяц, Владимир Путин, ООН, СССР
В секторе Газа заработали интернет и связь, заявили в Красном Полумесяце

Красный Полумесяц заявил о восстановлении связи и интернет-услуг в секторе Газа

© iStock.com / MOHAMMED ABEDМужчина рядом со своими вещами, извлеченными из-под завалов в Рафахе на юге сектора Газа
Мужчина рядом со своими вещами, извлеченными из-под завалов в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© iStock.com / MOHAMMED ABED
Мужчина рядом со своими вещами, извлеченными из-под завалов в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети X о восстановлении интернета и связи на территории сектора Газа.
"Некоторое время назад средства телекоммуникационной связи и интернет-услуги в секторе Газа были восстановлены после того, как были намеренно и насильственно отключены израильскими властями", — говорится в посте.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Накануне палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила, что в Газе вновь перестали работать услуги связи и интернет. В свою очередь, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о потере связи с большинством своих сотрудников в анклаве. По данным организации, это третье подобное отключение за десять дней.
Так, в конце октября местная телекоммуникационная компания Jawwal заявляла об этой же проблеме. Как позднее рассказал министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр, израильские власти тогда отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраильХАМАСКрасный полумесяцВладимир ПутинООНСССР
 
 
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