https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html

Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"

Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023

Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что необходимо посмотреть и с какими именно экспозициями ознакомиться РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:42

2023-11-06T22:42

2023-11-06T22:42

выставка-форум "россия"

россия

сергей кириенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роснефть

газпром

выставка-форум "россия"

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АРТЕК (Крым), 6 ноя - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что необходимо посмотреть и с какими именно экспозициями ознакомиться на открывшейся в Москве выставке "Россия". Ранее он отметил повышенный интерес посетителей к выставке "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве, подчеркнув, что он "в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета". "Обязательно, я считаю, нужно посмотреть выставку регионов. Регионы проделали огромную работу, с такой любовью, с такой гордостью – проходя по каждому павильону регионов, понимаешь, сколько гордости и любви вложено жителями и руководством этого региона в то, чтобы представить свою экспозицию", - сказал журналистам Кириенко. Кроме павильонов регионов России, необходимо уделить время для ознакомления с достижениями российских компаний, отметил он. "Конечно уникальные экспозиции, которые созданы крупнейшими российскими компаниями – "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Роскосмос"... Очень интересные экспозиции министерств и ведомств – министерства промышленности, цифрового развития, спорта и культуры. Кстати, невероятно интересен для детей павильон министерства сельского хозяйства, они сделали на выставке деревню "Новое Простоквашино". Это точно стоит посмотреть. И целый ряд объектов надо посмотреть, у кого есть дети. И святое – первый павильон Российского движения детей и молодежи – павильон про мечту. Где можно загадать свою мечту - и искусственный интеллект Сбербанка представит мечту в виде картинки, ребенок может увидеть свою мечту в виде реального образа", - рассказал Кириенко. В целом, отметил первый замглавы администрации президента, посмотреть желательно всю выставку, а для этого понадобится не менее трех пар выходных - то есть не менее шести дней. По словам Кириенко, лучше, чтобы это было семейным мероприятием с детьми, на выставке найдется возможность отдохнуть и перекусить блюдами национальных кухонь народов России.

https://ria.ru/20231106/vystavka-1907711311.html

https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html

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россия, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роснефть, газпром, выставка-форум "россия"