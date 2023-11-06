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Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
22:42 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/forum-1907785834.html
Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"
Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что необходимо посмотреть и с какими именно экспозициями ознакомиться РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:42
2023-11-06T22:42
выставка-форум "россия"
россия
сергей кириенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роснефть
газпром
выставка-форум "россия"
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АРТЕК (Крым), 6 ноя - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что необходимо посмотреть и с какими именно экспозициями ознакомиться на открывшейся в Москве выставке "Россия". Ранее он отметил повышенный интерес посетителей к выставке "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве, подчеркнув, что он "в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета". "Обязательно, я считаю, нужно посмотреть выставку регионов. Регионы проделали огромную работу, с такой любовью, с такой гордостью – проходя по каждому павильону регионов, понимаешь, сколько гордости и любви вложено жителями и руководством этого региона в то, чтобы представить свою экспозицию", - сказал журналистам Кириенко. Кроме павильонов регионов России, необходимо уделить время для ознакомления с достижениями российских компаний, отметил он. "Конечно уникальные экспозиции, которые созданы крупнейшими российскими компаниями – "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Роскосмос"... Очень интересные экспозиции министерств и ведомств – министерства промышленности, цифрового развития, спорта и культуры. Кстати, невероятно интересен для детей павильон министерства сельского хозяйства, они сделали на выставке деревню "Новое Простоквашино". Это точно стоит посмотреть. И целый ряд объектов надо посмотреть, у кого есть дети. И святое – первый павильон Российского движения детей и молодежи – павильон про мечту. Где можно загадать свою мечту - и искусственный интеллект Сбербанка представит мечту в виде картинки, ребенок может увидеть свою мечту в виде реального образа", - рассказал Кириенко. В целом, отметил первый замглавы администрации президента, посмотреть желательно всю выставку, а для этого понадобится не менее трех пар выходных - то есть не менее шести дней. По словам Кириенко, лучше, чтобы это было семейным мероприятием с детьми, на выставке найдется возможность отдохнуть и перекусить блюдами национальных кухонь народов России.
https://ria.ru/20231106/vystavka-1907711311.html
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россия, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роснефть, газпром, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Сергей Кириенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роснефть, Газпром, Выставка-форум "Россия"
Кириенко рассказал об интересных экспозициях на выставке "Россия"

Кириенко рассказал об экспозициях "Газпрома" и Роснефти" на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина".
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина.
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина".
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АРТЕК (Крым), 6 ноя - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что необходимо посмотреть и с какими именно экспозициями ознакомиться на открывшейся в Москве выставке "Россия".
Ранее он отметил повышенный интерес посетителей к выставке "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве, подчеркнув, что он "в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета".
Павильон Минпромторга Сделано нами на Международной выставке-форуме Россия
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"Обязательно, я считаю, нужно посмотреть выставку регионов. Регионы проделали огромную работу, с такой любовью, с такой гордостью – проходя по каждому павильону регионов, понимаешь, сколько гордости и любви вложено жителями и руководством этого региона в то, чтобы представить свою экспозицию", - сказал журналистам Кириенко.
Кроме павильонов регионов России, необходимо уделить время для ознакомления с достижениями российских компаний, отметил он.
"Конечно уникальные экспозиции, которые созданы крупнейшими российскими компаниями – "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Роскосмос"... Очень интересные экспозиции министерств и ведомств – министерства промышленности, цифрового развития, спорта и культуры. Кстати, невероятно интересен для детей павильон министерства сельского хозяйства, они сделали на выставке деревню "Новое Простоквашино". Это точно стоит посмотреть. И целый ряд объектов надо посмотреть, у кого есть дети. И святое – первый павильон Российского движения детей и молодежи – павильон про мечту. Где можно загадать свою мечту - и искусственный интеллект Сбербанка представит мечту в виде картинки, ребенок может увидеть свою мечту в виде реального образа", - рассказал Кириенко.
В целом, отметил первый замглавы администрации президента, посмотреть желательно всю выставку, а для этого понадобится не менее трех пар выходных - то есть не менее шести дней. По словам Кириенко, лучше, чтобы это было семейным мероприятием с детьми, на выставке найдется возможность отдохнуть и перекусить блюдами национальных кухонь народов России.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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Выставка-форум "Россия"РоссияСергей КириенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоснефтьГазпромВыставка-форум "Россия"
 
 
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