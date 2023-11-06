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Киев начал пугать Европу новым потоком мигрантов и ростом цен - РИА Новости, 06.11.2023
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11:41 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/es-1907691972.html
Киев начал пугать Европу новым потоком мигрантов и ростом цен
Киев начал пугать Европу новым потоком мигрантов и ростом цен - РИА Новости, 06.11.2023
Киев начал пугать Европу новым потоком мигрантов и ростом цен
Европа может столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине, заявил глава минфина страны Cергей Марченко в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:41
2023-11-06T11:41
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европа может столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине, заявил глава минфина страны Cергей Марченко в интервью Politico. В интервью изданию Politico он отметил, что экономический кризис на Украине будет иметь последствия для "всей Европы". "Он (кризис) может последствия... из-за миграции,.. из-за значительного роста цен в Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, на нефть и газ", - добавил министр. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
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европа, украина, киев, виктор орбан, в мире, общество, политика
Европа, Украина, Киев, Виктор Орбан, В мире, Общество, Политика
Киев начал пугать Европу новым потоком мигрантов и ростом цен

Минфин Украины: ЕС может столкнуться с ростом цен и новыми волнами миграции

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции ФРГ останавливает автомобиль в поисках мигрантов
Сотрудник полиции ФРГ останавливает автомобиль в поисках мигрантов - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции ФРГ останавливает автомобиль в поисках мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европа может столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине, заявил глава минфина страны Cергей Марченко в интервью Politico.
В интервью изданию Politico он отметил, что экономический кризис на Украине будет иметь последствия для "всей Европы".
«
"Он (кризис) может последствия... из-за миграции,.. из-за значительного роста цен в Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, на нефть и газ", - добавил министр.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
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