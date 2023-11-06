https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html
В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе
В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе - РИА Новости, 06.11.2023
В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе
Иностранного гражданина подозревают в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке в Твери, он задержан, сообщили... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:06
2023-11-06T15:06
2023-11-06T15:06
происшествия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Иностранного гражданина подозревают в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке в Твери, он задержан, сообщили правоохранительные органы региона. "Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства 1971 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия)", - сообщило региональное СУСК в своем Telegram-канале. По версии следствия, мужчина в автобусе, двигавшемся по Московскому району Твери, "совершил в отношении малолетней девочки развратные действия". По информации прокуратуры региона, незаконные действия были совершены в отношении 12-летней девочки. Ведомство взяло на контроль расследование дела. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по области, заявление в полицию подала мать девочки. "В ходе отработки информации сотрудниками управления уголовного розыска совместно с оперативниками Московского отдела полиции личность мужчины установлена, и он задержан. В настоящее время подозреваемый передан в СУСК", - отмечает тверская полиция.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
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тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе
СК: в Твери задержан иностранец за домогательство к 12-летней девочке в автобусе