https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html

В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе

В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе - РИА Новости, 06.11.2023

В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе

Иностранного гражданина подозревают в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке в Твери, он задержан, сообщили... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:06

2023-11-06T15:06

2023-11-06T15:06

происшествия

тверь

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Иностранного гражданина подозревают в совершении развратных действий в автобусе по отношению к 12-летней девочке в Твери, он задержан, сообщили правоохранительные органы региона. "Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства 1971 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия)", - сообщило региональное СУСК в своем Telegram-канале. По версии следствия, мужчина в автобусе, двигавшемся по Московскому району Твери, "совершил в отношении малолетней девочки развратные действия". По информации прокуратуры региона, незаконные действия были совершены в отношении 12-летней девочки. Ведомство взяло на контроль расследование дела. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по области, заявление в полицию подала мать девочки. "В ходе отработки информации сотрудниками управления уголовного розыска совместно с оперативниками Московского отдела полиции личность мужчины установлена, и он задержан. В настоящее время подозреваемый передан в СУСК", - отмечает тверская полиция.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

https://ria.ru/20230923/pedagog-1898216166.html

тверь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)