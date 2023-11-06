https://ria.ru/20231106/dom-1907775465.html

Бастрыкину доложат об аварийном доме в Сочи, в котором живут люди

Бастрыкину доложат об аварийном доме в Сочи, в котором живут люди - РИА Новости, 06.11.2023

Бастрыкину доложат об аварийном доме в Сочи, в котором живут люди

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу об аварийном доме, в котором продолжают жить люди, РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:15

2023-11-06T21:15

2023-11-06T21:15

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

жилье

александр бастрыкин

андрей маслов

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу об аварийном доме, в котором продолжают жить люди, сообщается в информационном центре СК РФ. Отмечается, что с жалобой обратилась сочинка, сообщившая, что она совместно с другими жильцами проживает в доме 1934 года, в квартирах которого обвалился потолок, а конструкции здания покосились. К тому же земля, находящаяся под домом, со слов женщины, принадлежала на праве собственности его жильцам, однако сочинская мэрия якобы незаконно ее изъяла, предложив материальную компенсацию, которая не позволяет приобрести равноценное жилое на курорте. В результате глава СКР вновь затребовал доклад по данной ситуации у руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова. Как информирует информационный центр СК России, ранее по данному делу в региональном СУ возбуждалось уголовное дело. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал... повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и о проделанной работе по разрешению озвученной в обращении проблемы", - говорится в Telegram-канале центра.

https://ria.ru/20231105/krasnodar-1907618041.html

сочи

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, жилье, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф)