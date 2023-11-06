Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/beschopasnost-1907777862.html
Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.11.2023
Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:29
2023-11-06T21:29
в мире
россия
стефан дюжаррик
антониу гутерриш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает все державы с военно-атомным потенциалом подтвердить мораторий на испытания, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь глубоко сожалеет в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификацию ДВЗЯИ", - заявил Дюжаррик на брифинге для журналистов. Россия, по его словам, всегда были лидером в усилиях, которые предпринимались для вступления ДВЗЯИ в силу. "Тревожно видеть смену этого тренда. ДВЗЯИ критически значим для международного мира и безопасности. Это центральный элемент мира, свободного от ядерного оружия", - сказал Дюжаррик. Он призвал все государства, особенно те, чье участие необходимо для вступления ДВЗЯИ в силу, ратифицировать договор без промедлений и предварительных условий. "Пока же государствам, обладающим ядерным оружием, следует подтвердить мораторий на проведение испытаний и взять на себя обязательство не предпринимать никаких действий, которые шли бы вразрез с предметом и целью договора", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905264193.html
https://ria.ru/20231106/konflikt-1907772054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_175:127:1571:1174_1920x0_80_0_0_032b2572e91991a4fe0d3c9a4195e858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стефан дюжаррик, антониу гутерриш, оон
В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерриш, ООН
Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Гутерреш выразил глубокое сожаление из-за отзыва РФ ратификации ДВЗЯИ

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает все державы с военно-атомным потенциалом подтвердить мораторий на испытания, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко сожалеет в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификацию ДВЗЯИ", - заявил Дюжаррик на брифинге для журналистов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Два дня одного генсека. Как умирает современная дипломатия
26 октября, 08:00
Россия, по его словам, всегда были лидером в усилиях, которые предпринимались для вступления ДВЗЯИ в силу. "Тревожно видеть смену этого тренда. ДВЗЯИ критически значим для международного мира и безопасности. Это центральный элемент мира, свободного от ядерного оружия", - сказал Дюжаррик.
Он призвал все государства, особенно те, чье участие необходимо для вступления ДВЗЯИ в силу, ратифицировать договор без промедлений и предварительных условий.
"Пока же государствам, обладающим ядерным оружием, следует подтвердить мораторий на проведение испытаний и взять на себя обязательство не предпринимать никаких действий, которые шли бы вразрез с предметом и целью договора", - сказал Дюжаррик.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа
Вчера, 20:47
 
В миреРоссияСтефан ДюжаррикАнтониу ГутерришООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала