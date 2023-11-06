https://ria.ru/20231106/beschopasnost-1907777862.html

Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.11.2023

Генсек ООН выразил сожаление из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:29

2023-11-06T21:29

2023-11-06T21:29

в мире

россия

стефан дюжаррик

антониу гутерриш

оон

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с отзывом Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает все державы с военно-атомным потенциалом подтвердить мораторий на испытания, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь глубоко сожалеет в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификацию ДВЗЯИ", - заявил Дюжаррик на брифинге для журналистов. Россия, по его словам, всегда были лидером в усилиях, которые предпринимались для вступления ДВЗЯИ в силу. "Тревожно видеть смену этого тренда. ДВЗЯИ критически значим для международного мира и безопасности. Это центральный элемент мира, свободного от ядерного оружия", - сказал Дюжаррик. Он призвал все государства, особенно те, чье участие необходимо для вступления ДВЗЯИ в силу, ратифицировать договор без промедлений и предварительных условий. "Пока же государствам, обладающим ядерным оружием, следует подтвердить мораторий на проведение испытаний и взять на себя обязательство не предпринимать никаких действий, которые шли бы вразрез с предметом и целью договора", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905264193.html

https://ria.ru/20231106/konflikt-1907772054.html

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в мире, россия, стефан дюжаррик, антониу гутерриш, оон