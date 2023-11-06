https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html

Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье

Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье - РИА Новости, 06.11.2023

Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ освободят Запорожье. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:06

2023-11-06T05:06

2023-11-06T05:06

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

россия

евгений балицкий

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ освободят Запорожье. По его словам, это благотворно отразится на экономике всего региона. "Запорожская область, действительно, была всегда машиностроительной областью, здесь производилось большое количество черной металлургии, и эта область всегда была здесь сильно развита. Пока нет города Запорожье у нас, а мы надеемся, что в ближайшее время все-таки наши Вооруженные силы предоставят нам такую большую радость – освобождение нашей столицы", - сказал Балицкий журналистам. По его словам, на сегодняшний день единственная отрасль в регионе, которую не удается развивать - это машиностроение. При украинском режиме логистические цепочки были ориентированы на Запорожье, и сейчас идет переориентирование на российский рынок сбыта и закупок. "Министерство экономики и министерство промышленности практически половину времени занимаются тем, чтобы все предприятия, все тяжелые предприятия, такие как Azmol, такие как "Бердянские жатки", завод "Гидроагрегат", чтобы эти заводы заработали, поскольку они являются сердцем экономики нашего региона", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344940.html

https://ria.ru/20231024/boeviki-1904901938.html

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запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий, безопасность