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Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html
Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье
Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье - РИА Новости, 06.11.2023
Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ освободят Запорожье. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:06
2023-11-06T05:06
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
евгений балицкий
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ освободят Запорожье. По его словам, это благотворно отразится на экономике всего региона. "Запорожская область, действительно, была всегда машиностроительной областью, здесь производилось большое количество черной металлургии, и эта область всегда была здесь сильно развита. Пока нет города Запорожье у нас, а мы надеемся, что в ближайшее время все-таки наши Вооруженные силы предоставят нам такую большую радость – освобождение нашей столицы", - сказал Балицкий журналистам. По его словам, на сегодняшний день единственная отрасль в регионе, которую не удается развивать - это машиностроение. При украинском режиме логистические цепочки были ориентированы на Запорожье, и сейчас идет переориентирование на российский рынок сбыта и закупок. "Министерство экономики и министерство промышленности практически половину времени занимаются тем, чтобы все предприятия, все тяжелые предприятия, такие как Azmol, такие как "Бердянские жатки", завод "Гидроагрегат", чтобы эти заводы заработали, поскольку они являются сердцем экономики нашего региона", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344940.html
https://ria.ru/20231024/boeviki-1904901938.html
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запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Безопасность
Балицкий надеется на скорое освобождение города Запорожье

Балицкий выразил надежду на освобождение города Запорожье в ближайшее время

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы РФ освободят Запорожье.
По его словам, это благотворно отразится на экономике всего региона.
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"Запорожская область, действительно, была всегда машиностроительной областью, здесь производилось большое количество черной металлургии, и эта область всегда была здесь сильно развита. Пока нет города Запорожье у нас, а мы надеемся, что в ближайшее время все-таки наши Вооруженные силы предоставят нам такую большую радость – освобождение нашей столицы", - сказал Балицкий журналистам.
По его словам, на сегодняшний день единственная отрасль в регионе, которую не удается развивать - это машиностроение. При украинском режиме логистические цепочки были ориентированы на Запорожье, и сейчас идет переориентирование на российский рынок сбыта и закупок.
"Министерство экономики и министерство промышленности практически половину времени занимаются тем, чтобы все предприятия, все тяжелые предприятия, такие как Azmol, такие как "Бердянские жатки", завод "Гидроагрегат", чтобы эти заводы заработали, поскольку они являются сердцем экономики нашего региона", - подчеркнул Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
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