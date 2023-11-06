https://ria.ru/20231106/armeniya-1907698491.html
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения - РИА Новости, 06.11.2023
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения
Лидер антироссийской армянской организации "Национально-демократический полюс" Жирайр Сефилян заявил в соцсетях, что его вызвали на допрос в Службу национальной РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:37
2023-11-06T12:37
2023-11-06T21:11
в мире
армения
сша
ереван
россия
жирайр сефилян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907704069_0:37:2700:1556_1920x0_80_0_0_af5620dfe98f938082b49b3ae0caeb67.png
ЕРЕВАН, 6 ноя — РИА Новости. Лидер антироссийской армянской организации "Национально-демократический полюс" Жирайр Сефилян заявил в соцсетях, что его вызвали на допрос в Службу национальной безопасности. "Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы был предотвращен "терроризм")", — написал он.Второго ноября СНБ заявила, что обезвредила террористическую группу, планировавшую операцию "Северный листопад" по захвату государственных зданий. По информации ведомства, злоумышленники намеревались также устроить взрывы и "лишить жизни гражданское лицо" с целью дезорганизации органов государственной власти. По этому делу арестовали пять человек. "Национально-демократический полюс" регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Некоторые члены этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.
https://ria.ru/20231103/armeniya-1907129439.html
армения
сша
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907704069_311:0:2700:1792_1920x0_80_0_0_7c6d2c3e3d74397dcdabd773c596acef.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, сша, ереван, россия, жирайр сефилян
В мире, Армения, США, Ереван, Россия, Жирайр Сефилян
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения
Оппозиционер Сефилян заявил о его вызове в Службу нацбезопасности Армении