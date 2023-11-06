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В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения - РИА Новости, 06.11.2023
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12:37 06.11.2023 (обновлено: 21:11 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/armeniya-1907698491.html
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения - РИА Новости, 06.11.2023
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения
Лидер антироссийской армянской организации "Национально-демократический полюс" Жирайр Сефилян заявил в соцсетях, что его вызвали на допрос в Службу национальной РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:37
2023-11-06T21:11
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сша
ереван
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жирайр сефилян
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ЕРЕВАН, 6 ноя — РИА Новости. Лидер антироссийской армянской организации "Национально-демократический полюс" Жирайр Сефилян заявил в соцсетях, что его вызвали на допрос в Службу национальной безопасности. &quot;Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы был предотвращен &quot;терроризм&quot;)&quot;, — написал он.Второго ноября СНБ заявила, что обезвредила террористическую группу, планировавшую операцию "Северный листопад" по захвату государственных зданий. По информации ведомства, злоумышленники намеревались также устроить взрывы и "лишить жизни гражданское лицо" с целью дезорганизации органов государственной власти. По этому делу арестовали пять человек. "Национально-демократический полюс" регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Некоторые члены этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.
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в мире, армения, сша, ереван, россия, жирайр сефилян
В мире, Армения, США, Ереван, Россия, Жирайр Сефилян
В Армении вызвали в Службу нацбезопасности лидера антироссийского движения

Оппозиционер Сефилян заявил о его вызове в Службу нацбезопасности Армении

© Sputnik / Aram NersesyanЖирайр Сефилян
Жирайр Сефилян - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Aram Nersesyan
Жирайр Сефилян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 ноя — РИА Новости. Лидер антироссийской армянской организации "Национально-демократический полюс" Жирайр Сефилян заявил в соцсетях, что его вызвали на допрос в Службу национальной безопасности.
«

"Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы был предотвращен "терроризм")", — написал он.

Второго ноября СНБ заявила, что обезвредила террористическую группу, планировавшую операцию "Северный листопад" по захвату государственных зданий. По информации ведомства, злоумышленники намеревались также устроить взрывы и "лишить жизни гражданское лицо" с целью дезорганизации органов государственной власти. По этому делу арестовали пять человек.
"Национально-демократический полюс" регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Некоторые члены этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.
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