https://ria.ru/20231106/akhmat-1907780630.html

Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата"

Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата" - РИА Новости, 06.11.2023

Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео подготовки экс-бойцов группы "Вагнер" в составе спецназа "Ахмат". РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:51

2023-11-06T21:51

2023-11-06T21:51

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

апты алаудинов

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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео подготовки экс-бойцов группы "Вагнер" в составе спецназа "Ахмат". "В настоящее время большая группа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" проходит интенсивный курс подготовки в составе знаменитого спецназа "АХМАТ". Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения", - написал Кадыров.⠀Программа обучения бойцов включает курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовки снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов, рассказал глава региона. "Спецназ "АХМАТ" берёт качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины. Уверен, что в предстоящих сражениях они полностью оправдают свою репутацию", - сообщил Кадыров. ⠀Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники группы "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения СВО. По его словам, подобное происходило и раньше, но сейчас "пошло массовое пополнение". Позже Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов группы "Вагнер" перешли в "Ахмат".

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html

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рамзан кадыров, апты алаудинов