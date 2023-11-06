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Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата" - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/akhmat-1907780630.html
Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата"
Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата" - РИА Новости, 06.11.2023
Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео подготовки экс-бойцов группы "Вагнер" в составе спецназа "Ахмат". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T21:51
2023-11-06T21:51
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
апты алаудинов
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео подготовки экс-бойцов группы "Вагнер" в составе спецназа "Ахмат". "В настоящее время большая группа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" проходит интенсивный курс подготовки в составе знаменитого спецназа "АХМАТ". Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения", - написал Кадыров.⠀Программа обучения бойцов включает курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовки снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов, рассказал глава региона. "Спецназ "АХМАТ" берёт качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины. Уверен, что в предстоящих сражениях они полностью оправдают свою репутацию", - сообщил Кадыров. ⠀Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники группы "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения СВО. По его словам, подобное происходило и раньше, но сейчас "пошло массовое пополнение". Позже Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов группы "Вагнер" перешли в "Ахмат".
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html
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рамзан кадыров, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов
Кадыров показал кадры подготовки экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата"

Кадыров рассказал о подготовке экс-бойцов ЧВК "Вагнер" в составе "Ахмата"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат"
Экс-бойцы ЧВК Вагнер, перешедшие в артиллерийскую группу спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Экс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видео подготовки экс-бойцов группы "Вагнер" в составе спецназа "Ахмат".
"В настоящее время большая группа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" проходит интенсивный курс подготовки в составе знаменитого спецназа "АХМАТ". Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения", - написал Кадыров.
⠀Программа обучения бойцов включает курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовки снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов, рассказал глава региона.
"Спецназ "АХМАТ" берёт качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины. Уверен, что в предстоящих сражениях они полностью оправдают свою репутацию", - сообщил Кадыров.
⠀Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники группы "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения СВО. По его словам, подобное происходило и раньше, но сейчас "пошло массовое пополнение". Позже Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов группы "Вагнер" перешли в "Ахмат".
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровАпты Алаудинов
 
 
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