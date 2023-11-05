https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html

"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном

"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном - РИА Новости, 05.11.2023

"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist представляет собой обращение к Вашингтону из-за бездействия президента Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:43

2023-11-05T17:43

2023-11-05T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

вашингтон (штат)

россия

украина

валерий залужный

сергей кривонос

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist представляет собой обращение к Вашингтону из-за бездействия президента Владимира Зеленского, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"."Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины", — сказал он.По словам генерала, киевский режим заморозил работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Такие действия властей он считает диверсией. Россия же существенно обгоняет Украину в этой сфере, добавил Кривонос.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html

https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, украина, валерий залужный, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины