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"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 05.11.2023 (обновлено: 18:22 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/zaluzhnyy-1907603873.html
"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном
"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном - РИА Новости, 05.11.2023
"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном
Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist представляет собой обращение к Вашингтону из-за бездействия президента Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:43
2023-11-05T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
вашингтон (штат)
россия
украина
валерий залужный
сергей кривонос
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist представляет собой обращение к Вашингтону из-за бездействия президента Владимира Зеленского, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"."Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. &lt;…&gt; Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины", — сказал он.По словам генерала, киевский режим заморозил работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Такие действия властей он считает диверсией. Россия же существенно обгоняет Украину в этой сфере, добавил Кривонос.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html
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в мире, вашингтон (штат), россия, украина, валерий залужный, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), Россия, Украина, Валерий Залужный, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Диверсия". Генерал ВСУ неожиданного высказался о Залужном

Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist представляет собой обращение к Вашингтону из-за бездействия президента Владимира Зеленского, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой".
"Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины", — сказал он.
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По словам генерала, киевский режим заморозил работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Такие действия властей он считает диверсией. Россия же существенно обгоняет Украину в этой сфере, добавил Кривонос.
В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВашингтон (штат)РоссияУкраинаВалерий ЗалужныйСергей КривоносВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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