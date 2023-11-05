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В "Исламском джихаде" назвали условие освобождения гражданских заложников - РИА Новости, 05.11.2023
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11:22 05.11.2023 (обновлено: 11:36 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/zalozhniki-1907557652.html
В "Исламском джихаде" назвали условие освобождения гражданских заложников
В "Исламском джихаде" назвали условие освобождения гражданских заложников - РИА Новости, 05.11.2023
В "Исламском джихаде" назвали условие освобождения гражданских заложников
Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила, что освободит всех гражданских заложников в случае введения временного перемирия, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:22
2023-11-05T11:36
в мире
исламский джихад
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила, что освободит всех гражданских заложников в случае введения временного перемирия, сообщает телеканал Al-Arabiya."Мы освободим гражданских заложников во время временного перемирия, которое сейчас обсуждается", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление группировки.В заявлении отмечается, что группировка сохранит партнерские отношения с Палестинской национальной администраций (ПНА) "при любых будущих раскладах".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, исламский джихад, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Исламский джихад, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В "Исламском джихаде" назвали условие освобождения гражданских заложников

Al-Arabiya: "Исламский джихад" пообещал освободить заложников в случае перемирия

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила, что освободит всех гражданских заложников в случае введения временного перемирия, сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Мы освободим гражданских заложников во время временного перемирия, которое сейчас обсуждается", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление группировки.
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В заявлении отмечается, что группировка сохранит партнерские отношения с Палестинской национальной администраций (ПНА) "при любых будущих раскладах".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИсламский джихадПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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