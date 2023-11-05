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Премьеры Канады и Израиля заявили о необходимости спасти заложников в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
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07:12 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/zalozhniki-1907532145.html
Премьеры Канады и Израиля заявили о необходимости спасти заложников в Газе
Премьеры Канады и Израиля заявили о необходимости спасти заложников в Газе - РИА Новости, 05.11.2023
Премьеры Канады и Израиля заявили о необходимости спасти заложников в Газе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу поговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, лидеры согласились с необходимостью немедленно освободить РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T07:12
2023-11-05T07:12
израиль
канада
россия
джастин трюдо
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
оон
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу поговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, лидеры согласились с необходимостью немедленно освободить всех заложников, находящихся в секторе Газа, сообщается в заявлении на сайте премьер-министра. "Премьер-министр выразил поддержку Канадой Израиля и его права защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом жестоких атак ХАМАС. Лидеры двух стран согласились с необходимостью немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе", - говорится в заявлении. Кроме того, как сообщается, Трюдо и Нетаньяху обсудили усилия по высвобождению иностранных граждан из сектора Газа, канадский премьер поблагодарил Нетаньяху за заверения Израиля, что канадцы, находящиеся в Газе, смогут покинуть территорию сектора "в ближайшие дни". Трюдо подчеркнул глубокую обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом, а также подтвердил позицию Канады о неотложной необходимости создать условия для поступления в Газу срочной и необходимой гуманитарной помощи. По данным МИД на конец октября, в настоящее время в Израиле проживает 5 765 канадцев, еще 451 - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Эти данные основаны на сведениях о тех, кто зарегистрировался в системе добровольной регистрации канадцев за рубежом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html
https://ria.ru/20231030/peregovory-1906227202.html
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израиль, канада, россия, джастин трюдо, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Премьеры Канады и Израиля заявили о необходимости спасти заложников в Газе

Трюдо и Нетаньяху отметили необходимость освобождения заложников в Газе

© AP Photo / Amir Cohen/PoolНазначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу поговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, лидеры согласились с необходимостью немедленно освободить всех заложников, находящихся в секторе Газа, сообщается в заявлении на сайте премьер-министра.
«
"Премьер-министр выразил поддержку Канадой Израиля и его права защищать себя в соответствии с международным правом перед лицом жестоких атак ХАМАС. Лидеры двух стран согласились с необходимостью немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе", - говорится в заявлении.
Кроме того, как сообщается, Трюдо и Нетаньяху обсудили усилия по высвобождению иностранных граждан из сектора Газа, канадский премьер поблагодарил Нетаньяху за заверения Израиля, что канадцы, находящиеся в Газе, смогут покинуть территорию сектора "в ближайшие дни". Трюдо подчеркнул глубокую обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом, а также подтвердил позицию Канады о неотложной необходимости создать условия для поступления в Газу срочной и необходимой гуманитарной помощи.
По данным МИД на конец октября, в настоящее время в Израиле проживает 5 765 канадцев, еще 451 - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Эти данные основаны на сведениях о тех, кто зарегистрировался в системе добровольной регистрации канадцев за рубежом.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Участники акции за прекращение огня и освобождение заложников, уведенных палестинской группировкой ХАМАС в Газу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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ИзраильКанадаРоссияДжастин ТрюдоБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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