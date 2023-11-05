https://ria.ru/20231105/zalozhnik-1907517922.html

СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка

СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка, сообщает издание Bild. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T01:09

2023-11-05T01:09

2023-11-05T01:21

bild

гамбург (город)

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка, сообщает издание Bild."В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники", - пишет Bild."В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники", - пишет Bild."В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной", - добавляет издание."В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной", - добавляет издание.

https://ria.ru/20231023/strelba-1904734051.html

гамбург (город)

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2023

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bild, гамбург (город), в мире