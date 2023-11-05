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СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 05.11.2023
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01:09 05.11.2023 (обновлено: 01:21 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/zalozhnik-1907517922.html
СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка
СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка
Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка, сообщает издание Bild. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:09
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка, сообщает издание Bild."В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники", - пишет Bild."В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники", - пишет Bild."В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной", - добавляет издание."В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной", - добавляет издание.
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bild, гамбург (город), в мире
Bild, Гамбург (город), В мире
СМИ: мужчина в Гамбурге держит в заложниках четырехлетнего ребенка

Bild: мужчина в аэропорту Гамбурга держит в заложниках четырехлетнего ребенка

© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка, сообщает издание Bild.
"В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники", - пишет Bild.
"В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники", - пишет Bild.
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"В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной", - добавляет издание.
"В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной", - добавляет издание.
 
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