Рейтинг премьера Японии упал до критических 28 процентов, сообщили СМИ
Kyodo: уровень поддержки премьера Японии упал ниже критической отметки, до 28,3%
© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал ниже считающейся критической отметки в 30% - до 28,3% в то время, как уровень неодобрения вырос до 62%, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Киодо.
Так, рейтинг кабмина Японии просел по сравнению с результатами октября на 4 процентных пункта, а уровень неодобрения вырос на 5,3 процентных пункта.
В частности, 62,5% выступили против одной из ключевых инициатив правительства в рамках пакета экономических мер – единократного сокращения налогов на 40 тысяч иен (около 268 долларов) на человека. Экономические меры также предполагают выплаты семьям с низким доходом.
Исследование проводилось путем телефонного обзвона 3-5 ноября. Число респондентов не уточняется.
Падение рейтинга кабинета министров во главе с Фумио Кисидой продолжается несколько месяцев подряд. Худшие результаты исследований общественного мнения фиксировались лишь в феврале этого года, когда уровень поддержки правительства Кисиды опустился, по различным данным, до 26%, и декабре 2022 года, когда уровень поддержки достигал минимальных 25%. К маю на фоне поездки японского премьера на Украину и проведения серии мероприятий по линии G7, где Япония председательствует в этом году, рейтинг правительства укрепился, но затем вновь стал падать.
Отметка в 30% по уровню поддержки правительства часто называется критической, так как часто приводит к отставке кабинета и премьера, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, сам Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что и привело к его отставке.