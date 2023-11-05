https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907543086.html

В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана

В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана - РИА Новости, 05.11.2023

В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана

Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:23

2023-11-05T09:23

2023-11-05T09:23

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токио

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ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате извержения подводного вулкана близ японского острова Ио. В ходе наблюдений с воздуха, которые проводились 30 октября, было подтверждено извержение подводного вулкана в районе острова Ио. Специалисты полагают, что в ходе извержения при попадании магмы в воды океана произошел так называемый фреатомагматический взрыв, при котором из-под поверхности воды выбрасывались огромные камни. Недалеко от места извержения был обнаружен сформировавшийся новый остров диаметров около 100 метров. Его поверхность покрыта вулканическими камнями, а приграничная водная область вокруг него имеет серовато-бежевый оттенок. В связи с этим специалисты полагают, что по мере того, как извержение будет продолжаться, размер острова может также увеличиться. Остров Ио находится в цепочке островов Огасавара в тысячи километрах к югу от Токио.

https://ria.ru/20231018/izverzheniya_vulkanov-1903546243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, токио, открытия - риа наука