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В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана - РИА Новости, 05.11.2023
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Наука
 
09:23 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907543086.html
В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана
В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана - РИА Новости, 05.11.2023
В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана
Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:23
2023-11-05T09:23
наука
япония
токио
открытия - риа наука
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ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате извержения подводного вулкана близ японского острова Ио. В ходе наблюдений с воздуха, которые проводились 30 октября, было подтверждено извержение подводного вулкана в районе острова Ио. Специалисты полагают, что в ходе извержения при попадании магмы в воды океана произошел так называемый фреатомагматический взрыв, при котором из-под поверхности воды выбрасывались огромные камни. Недалеко от места извержения был обнаружен сформировавшийся новый остров диаметров около 100 метров. Его поверхность покрыта вулканическими камнями, а приграничная водная область вокруг него имеет серовато-бежевый оттенок. В связи с этим специалисты полагают, что по мере того, как извержение будет продолжаться, размер острова может также увеличиться. Остров Ио находится в цепочке островов Огасавара в тысячи километрах к югу от Токио.
https://ria.ru/20231018/izverzheniya_vulkanov-1903546243.html
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япония, токио, открытия - риа наука
Наука, Япония, Токио, Открытия - РИА Наука
В Японии появился новый остров при извержении подводного вулкана

Японские ученые заявили о формировании нового острова при извержении вулкана

Извержение подводного вулкана привело к появлению нового острова в Японии. Кадр видео
Извержение подводного вулкана привело к появлению нового острова в Японии. Кадр видео
Извержение подводного вулкана привело к появлению нового острова в Японии. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 ноя – РИА Новости. Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате извержения подводного вулкана близ японского острова Ио.
В ходе наблюдений с воздуха, которые проводились 30 октября, было подтверждено извержение подводного вулкана в районе острова Ио. Специалисты полагают, что в ходе извержения при попадании магмы в воды океана произошел так называемый фреатомагматический взрыв, при котором из-под поверхности воды выбрасывались огромные камни.
Недалеко от места извержения был обнаружен сформировавшийся новый остров диаметров около 100 метров. Его поверхность покрыта вулканическими камнями, а приграничная водная область вокруг него имеет серовато-бежевый оттенок. В связи с этим специалисты полагают, что по мере того, как извержение будет продолжаться, размер острова может также увеличиться.
Остров Ио находится в цепочке островов Огасавара в тысячи километрах к югу от Токио.
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