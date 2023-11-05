Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/vzryvy-1907644096.html
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах - РИА Новости, 05.11.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах
Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T22:39
2023-11-05T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале."В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко.Позже украинское издание "Страна" написало, что в ряде районов Херсона пропал свет. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах

Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
"В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко.
Позже украинское издание "Страна" написало, что в ряде районов Херсона пропал свет.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за обострения конфликта с ВСУ
Вчера, 21:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала