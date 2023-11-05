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В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах - РИА Новости, 05.11.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах

Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:39

2023-11-05T22:39

2023-11-05T22:39

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил назначенный украинским властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале."В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы", - написал Мрочко.Позже украинское издание "Страна" написало, что в ряде районов Херсона пропал свет. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html

херсон

херсонская область

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в мире, херсон, херсонская область