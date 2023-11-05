https://ria.ru/20231105/vybory-1907617068.html
Партия "Шанс" обратилась в ГП из-за фальсификации выборов в Молдавии
Партия "Шанс" обратилась в ГП из-за фальсификации выборов в Молдавии - РИА Новости, 05.11.2023
Партия "Шанс" обратилась в ГП из-за фальсификации выборов в Молдавии
В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" подала заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Комиссии по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T19:14
2023-11-05T19:14
2023-11-05T23:40
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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" подала заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Комиссии по чрезвычайным ситуациям и ЦИК из-за фальсификации выборов, сообщила пресс-служба политформирования в Telegram-канале."Сегодня, 5 ноября, политическая партия "Шанс" подала в Генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Центризбиркома и членов нижестоящих избирательных органов в связи с массовыми фальсификациями выборов. Согласно жалобе, члены данных коллегиальных органов путем злоупотребления устранением с выборов всех кандидатов "Шанса" виновны в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом", — говорится в публикации.Как уточнили в партии, решение Комиссии по ЧС было немедленно оспорено в суде. Согласно местному законодательству, как только акт аннулирования регистрации оспаривается, он считается приостановленным и не может быть выполнен до вынесения окончательного решения. "Несмотря на эти обязательные правовые нормы и то, что мы публично и письменно предупреждали о недопустимости подобных действий, Центризбирком и нижестоящие избирательные органы серьезно пренебрегли законом и, не дожидаясь исхода избирательного спора, применили гриф "Снято" ко всем кандидатам партии "Шанс", — отметили в политформировании.Сегодня жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).Давление на оппозицию в республикеВласти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными силами в стране. Обострение ситуации началось летом, когда Конституционный суд постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. В свою очередь, депутаты от партии "Действие и солидарность" внесли в Избирательный кодекс поправку, которая лишает членов запрещенных политформирований права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. КС в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным.В противовес этому решению Комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду своим указом их одобрила.При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения о внесении изменений в Избирательный кодекс, запрещающих баллотироваться представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее ЦИК составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в республике начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений.В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, молдавия, дорин речан, илан шор, возрождение, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Илан Шор, Возрождение, Майя Санду, Россия
Партия "Шанс" обратилась в ГП из-за фальсификации выборов в Молдавии
В Молдавии партия "Шанс" попросила ГП завести дело о фальсификации выборов
КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости.
В Молдавии оппозиционная партия "Шанс" подала заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Комиссии по чрезвычайным ситуациям и ЦИК из-за фальсификации выборов, сообщила пресс-служба политформирования в Telegram-канале
.
"Сегодня, 5 ноября, политическая партия "Шанс" подала в Генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Центризбиркома и членов нижестоящих избирательных органов в связи с массовыми фальсификациями выборов. Согласно жалобе, члены данных коллегиальных органов путем злоупотребления устранением с выборов всех кандидатов "Шанса" виновны в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом", — говорится в публикации.
В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, в котором утверждается, что партия "Шанс" — это реорганизованная запрещенная в стране партия "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы. После этого Комиссия по ЧС решила аннулировать регистрацию кандидатов от партии в рамках местных выборов. ЦИК принял это к сведению и постановил не позднее 18:00 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным кандидатам от "Шанса".
Как уточнили в партии, решение Комиссии по ЧС было немедленно оспорено в суде. Согласно местному законодательству, как только акт аннулирования регистрации оспаривается, он считается приостановленным и не может быть выполнен до вынесения окончательного решения.
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"Несмотря на эти обязательные правовые нормы и то, что мы публично и письменно предупреждали о недопустимости подобных действий, Центризбирком и нижестоящие избирательные органы серьезно пренебрегли законом и, не дожидаясь исхода избирательного спора, применили гриф "Снято" ко всем кандидатам партии "Шанс", — отметили в политформировании.
Сегодня жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
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Давление на оппозицию в республике
Власти Молдавии
в последнее время усилили контроль за оппозиционными силами в стране. Обострение ситуации началось летом, когда Конституционный суд постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. В свою очередь, депутаты от партии "Действие и солидарность" внесли в Избирательный кодекс поправку, которая лишает членов запрещенных политформирований права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. КС в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным.
В противовес этому решению Комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду
своим указом их одобрила.
При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения о внесении изменений в Избирательный кодекс, запрещающих баллотироваться представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее ЦИК составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в республике начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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