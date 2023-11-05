https://ria.ru/20231105/vybory-1907574860.html

ЦИК Молдавии рассказал о нарушениях на местных выборах

ЦИК Молдавии рассказал о нарушениях на местных выборах - РИА Новости, 05.11.2023

ЦИК Молдавии рассказал о нарушениях на местных выборах

На местных выборах в Молдавии зарегистрировано 20 случаев нарушений, большая часть из которых связана с агитацией, сообщил на брифинге член Центральной... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:10

2023-11-05T14:10

2023-11-05T14:10

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молдавия

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. На местных выборах в Молдавии зарегистрировано 20 случаев нарушений, большая часть из которых связана с агитацией, сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ со ссылкой на данные полиции. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. "Я получил информацию от Генерального инспектората полиции. В целом общественный порядок обеспечен. Было зарегистрировано 20 случаев разных нарушений. Большая часть связана с электоральной агитацией", - сказал Постикэ. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Накануне дня голосования в полиции сообщили, что были приняты все меры для обеспечения безопасности проведения избирательного процесса на всеобщих местных выборах. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов будут нести ответственность за обеспечение безопасности, поддержание общественного порядка, будут оперативно реагировать на жалобы граждан. Также будут созданы резервные силы, которые будут постоянно готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях. Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

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