https://ria.ru/20231105/ukraina-1907641870.html

В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ

В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023

В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ

Взрывы второй раз за день слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:17

2023-11-05T22:17

2023-11-05T22:17

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы второй раз за день слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе. Позже в силах обороны юга Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. "В Одессе прозвучал взрыв. Слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное". С 21.56 (по мск) в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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в мире, одесса, украина, вооруженные силы рф