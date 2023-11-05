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В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023
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22:17 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907641870.html
В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ
В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2023
В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ
Взрывы второй раз за день слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T22:17
2023-11-05T22:17
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украина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы второй раз за день слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе. Позже в силах обороны юга Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. "В Одессе прозвучал взрыв. Слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное". С 21.56 (по мск) в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы рф
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одессе прогремели новые взрывы, пишут СМИ

Общественное: в Одессе второй раз за день прогремели взрывы на фоне тревоги

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы второй раз за день слышны в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе. Позже в силах обороны юга Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.
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"В Одессе прозвучал взрыв. Слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное".
С 21.56 (по мск) в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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