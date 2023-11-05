https://ria.ru/20231105/ukraina-1907573874.html
В руководстве Украины возник раскол, пишет NYT
В руководстве Украины возник раскол, пишет NYT - РИА Новости, 05.11.2023
В руководстве Украины возник раскол, пишет NYT
Негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:00
2023-11-05T14:00
2023-11-05T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, пишет The New York Times."Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — говорится в публикации. Журналисты напоминают, что операции ВСУ за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США. "Помощники Зеленского могут быть обеспокоены тем, что отрезвляющие выводы генерала Залужного грозят отговорить некоторых союзников от продолжения военной помощи", — отмечают авторы. Они считают, что еще одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко."Офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные", — заключается в статье.На этой неделе Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907556009.html
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907541613.html
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907538918.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В руководстве Украины возник раскол, пишет NYT
NYT: в Киеве нарастает раскол между военным и гражданским руководством
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, пишет The New York Times
.
"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — говорится в публикации.
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Журналисты напоминают, что операции ВСУ за последнее время не привели к каким-либо успехам, тогда как "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Кроме того, скептицизм по поводу помощи Киеву возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США.
"Помощники Зеленского могут быть обеспокоены тем, что отрезвляющие выводы генерала Залужного грозят отговорить некоторых союзников от продолжения военной помощи", — отмечают авторы.
Они считают, что еще одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко.
Утечка данных о планах Зеленского привела его в ярость, пишут СМИ
"Офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные", — заключается в статье.
На этой неделе Залужный
заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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