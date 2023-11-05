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Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве пристава в Рязани - РИА Новости, 05.11.2023
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17:13 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ubiystvo-1907599820.html
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве пристава в Рязани
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве пристава в Рязани - РИА Новости, 05.11.2023
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве пристава в Рязани
Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, находится в стрессе,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:13
2023-11-05T17:13
происшествия
рязань
рязанский район
сергей кочетков
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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, находится в стрессе, несколько дней не спит, заявил журналистам его защитник, адвокат Сергей Кочетков. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. Сам подозреваемый сообщил журналистам, что раскаивается, хотел попугать погибшего, убивать не планировал. Сделал это, по его словам, "из-за обид, из-за ревности". Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. "Раскаивается, он в стрессе, несколько дней не спит... Последствия, конечно, не предвидел и не хотел их... Только попугать", - сообщил Кочетков. Адвокат уточнил, что планирует работать над переквалификацией дела на статью о причинении смерти по неосторожности. "Мне он показался человеком трудолюбивым, который готовился к серьезной жизни со своей семьей. Он строил большой дом... Я так понимаю, он был весь в семье", - охарактеризовал подозреваемого его адвокат. Сам Ананикян на заседании суда по избранию меры пресечения назвал свое семейное положение "непонятным". Как уточнил журналистам его адвокат, жена Ананикяна утверждает, что они разведены, сам подозреваемый - что "он об этом ничего не знает".
https://ria.ru/20231104/topor-1907502334.html
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происшествия, рязань, рязанский район, сергей кочетков
Происшествия, Рязань, Рязанский район, Сергей Кочетков
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве пристава в Рязани

Адвокат Кочетков: подозреваемый в убийстве пристава в Рязани находится в стрессе

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Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сергей Ананикян, подозреваемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, находится в стрессе, несколько дней не спит, заявил журналистам его защитник, адвокат Сергей Кочетков.
Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого – жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. Сам подозреваемый сообщил журналистам, что раскаивается, хотел попугать погибшего, убивать не планировал. Сделал это, по его словам, "из-за обид, из-за ревности". Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
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"Раскаивается, он в стрессе, несколько дней не спит... Последствия, конечно, не предвидел и не хотел их... Только попугать", - сообщил Кочетков.
Адвокат уточнил, что планирует работать над переквалификацией дела на статью о причинении смерти по неосторожности.
"Мне он показался человеком трудолюбивым, который готовился к серьезной жизни со своей семьей. Он строил большой дом... Я так понимаю, он был весь в семье", - охарактеризовал подозреваемого его адвокат.
Сам Ананикян на заседании суда по избранию меры пресечения назвал свое семейное положение "непонятным". Как уточнил журналистам его адвокат, жена Ананикяна утверждает, что они разведены, сам подозреваемый - что "он об этом ничего не знает".
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