https://ria.ru/20231105/ubiystvo-1907585808.html
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава - РИА Новости, 05.11.2023
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава
Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:29
2023-11-05T15:29
2023-11-05T15:29
происшествия
рязань
рязанский район
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РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого — жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. Заседание Советского районного суда прошло в закрытом режиме из-за того, что предварительное следствие не завершено и запрещено разглашать сведения по делу. "Суд... постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 31 декабря включительно", - сказала судья.
https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906147273.html
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происшествия, рязань, рязанский район
Происшествия, Рязань, Рязанский район
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава
В Рязани заключили под стражу Ананикяна, подозреваемого в убийстве пристава
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого — жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего.
Заседание Советского районного суда прошло в закрытом режиме из-за того, что предварительное следствие не завершено и запрещено разглашать сведения по делу.
"Суд... постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 31 декабря включительно", - сказала судья.
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