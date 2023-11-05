Рейтинг@Mail.ru
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/ubiystvo-1907585808.html
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава - РИА Новости, 05.11.2023
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава
Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:29
2023-11-05T15:29
происшествия
рязань
рязанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого — жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. Заседание Советского районного суда прошло в закрытом режиме из-за того, что предварительное следствие не завершено и запрещено разглашать сведения по делу. "Суд... постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 31 декабря включительно", - сказала судья.
https://ria.ru/20231030/ubiystvo-1906147273.html
рязань
рязанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязань, рязанский район
Происшествия, Рязань, Рязанский район
В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава

В Рязани заключили под стражу Ананикяна, подозреваемого в убийстве пристава

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу Сергея Ананикяна, подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого — жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего.
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской областиСергей Калужский
Сергей Калужский - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Сергей Калужский
Заседание Советского районного суда прошло в закрытом режиме из-за того, что предварительное следствие не завершено и запрещено разглашать сведения по делу.
"Суд... постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 31 декабря включительно", - сказала судья.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Великом Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве прохожего
30 октября, 13:22
 
ПроисшествияРязаньРязанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала