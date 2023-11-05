https://ria.ru/20231105/tsakhal-1907529823.html

СМИ: израильские военные отрезали Газу с юга и продвинулись вглубь анклава

СМИ: израильские военные отрезали Газу с юга и продвинулись вглубь анклава - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: израильские военные отрезали Газу с юга и продвинулись вглубь анклава

Израильская армия продвинулась вглубь сектора Газа и фактически отрезала сам город от остальной части анклава, пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T06:17

2023-11-05T06:17

2023-11-05T09:50

израиль

восточный иерусалим

россия

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Израильская армия продвинулась вглубь сектора Газа и фактически отрезала сам город от остальной части анклава, пишет газета Washington Post со ссылкой на спутниковый снимок.Из снимка следует, что израильская бронетехника вклинилась приблизительно на четыре мили (6,5 километра) с северо-запада и дошла примерно до лагеря беженцев Аль-Шати.При этом войска, двигавшиеся с востока южнее Газы, также преодолели около четырех миль и отрезали город с юга.Снимок сделан американской компанией Planet Labs, занимающейся производством спутников формата CubeSat и доставкой их в космос. Эти аппараты оборудованы мощными телескопами, камерами и программным обеспечением для съемки участков земной поверхности. С прошлой недели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила наземные операции в секторе Газа. Накануне сообщалось, что она ликвидировала десятки бойцов и уничтожила инфраструктуру палестинского движения ХАМАС, а затем обнаружила "множество точек доступа" в подземные туннели в Газе.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231105/tonneli-1907528553.html

https://ria.ru/20231104/plennye-1907510604.html

https://ria.ru/20231103/boi-1907120045.html

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израиль, восточный иерусалим, россия, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году