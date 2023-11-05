https://ria.ru/20231105/tonneli-1907528553.html

В ЦАХАЛ заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС - РИА Новости, 05.11.2023

В ЦАХАЛ заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС

Израильские военные на севере сектора Газа обнаружили "множество точек доступа" в подземные туннели движения ХАМАС, заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T05:33

2023-11-05T05:33

2023-11-05T05:36

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Израильские военные на севере сектора Газа обнаружили "множество точек доступа" в подземные туннели движения ХАМАС, заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели - ред.) в ходе оперативной деятельности на севере Газы", - говорится в сообщении армии, размещенном в соцсети X. В субботу Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала десятки бойцов и уничтожила инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/gaza-1906106580.html

https://ria.ru/20231105/tsakhal-1907515833.html

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире