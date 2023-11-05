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Все полностью изменится. Украину обуял страх - РИА Новости, 05.11.2023
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01:42 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/strakh-1907519146.html
Все полностью изменится. Украину обуял страх
Все полностью изменится. Украину обуял страх - РИА Новости, 05.11.2023
Все полностью изменится. Украину обуял страх
После переключения внимания мира на конфликт в Израиле Украина боится "остаться за бортом" и "с тревогой" ждет решения конгресса США по новому финансированию,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:42
2023-11-05T01:42
в мире
украина
израиль
сша
джо байден
хамас
верховная рада украины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. После переключения внимания мира на конфликт в Израиле Украина боится "остаться за бортом" и "с тревогой" ждет решения конгресса США по новому финансированию, пишет The Hill.Как отмечается в статье, Украина была обеспокоена еще до эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, когда конгресс отказался включать финансирование для Киева во временный бюджет.При этом на текущей неделе палата представителей конгресса проголосовала за выделение Израилю финансовой помощи без какого-либо решения по Украине, отклонив просьбу президента Джо Байдена об объединении помощи двум странам в один пакет.Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила Hill, что "по-прежнему" надеется на то, что конгресс в конечном итоге согласует новое финансирование для Украины, при этом она выразила обеспокоенность из-за того, что с приближением президентских выборов в США "дебаты усложняются"."Я не могу даже передать вам, каково это — находиться здесь, на Украине, разговаривать с людьми, чья способность бороться зависит от решений, которые принимаются где-то так далеко", - пожаловалась Рудик.По ее словам, одобрение нового финансирования в США окажет "гигантское влияние" на "реальную жизнь реальных" украинцев, при этом их жизнь "полностью изменится", если решение будет "принято поздно или не будет принято вообще".Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
https://ria.ru/20231104/ssha-1907359003.html
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в мире, украина, израиль, сша, джо байден, хамас, верховная рада украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Верховная Рада Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Все полностью изменится. Украину обуял страх

Hill: Украина боится остаться без помощи от США из-за ситуации в Израиле

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. После переключения внимания мира на конфликт в Израиле Украина боится "остаться за бортом" и "с тревогой" ждет решения конгресса США по новому финансированию, пишет The Hill.
Как отмечается в статье, Украина была обеспокоена еще до эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, когда конгресс отказался включать финансирование для Киева во временный бюджет.
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При этом на текущей неделе палата представителей конгресса проголосовала за выделение Израилю финансовой помощи без какого-либо решения по Украине, отклонив просьбу президента Джо Байдена об объединении помощи двум странам в один пакет.
Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила Hill, что "по-прежнему" надеется на то, что конгресс в конечном итоге согласует новое финансирование для Украины, при этом она выразила обеспокоенность из-за того, что с приближением президентских выборов в США "дебаты усложняются".
"Я не могу даже передать вам, каково это — находиться здесь, на Украине, разговаривать с людьми, чья способность бороться зависит от решений, которые принимаются где-то так далеко", - пожаловалась Рудик.
По ее словам, одобрение нового финансирования в США окажет "гигантское влияние" на "реальную жизнь реальных" украинцев, при этом их жизнь "полностью изменится", если решение будет "принято поздно или не будет принято вообще".
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
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В миреУкраинаИзраильСШАДжо БайденХАМАСВерховная Рада УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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