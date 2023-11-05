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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 05.11.2023 (обновлено: 15:14 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579490.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.11.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские Вооружённые силы отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, уничтожены до 45 солдат противника и два танка, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:45
2023-11-05T15:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые силы отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, уничтожены до 45 солдат противника и два танка, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Уничтожены до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Запорожском направлении российская группировка войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины.Кроме того, в районах Вербового и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ на Запорожском направлении отразили три атаки под Вербовым и Работино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые силы отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, уничтожены до 45 солдат противника и два танка, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"Уничтожены до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Запорожском направлении российская группировка войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины.
Кроме того, в районах Вербового и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 ноября, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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