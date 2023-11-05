https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579490.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.11.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские Вооружённые силы отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, уничтожены до 45 солдат противника и два танка, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:45

2023-11-05T14:45

2023-11-05T15:14

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские Вооружённые силы отразили три атаки украинских войск на Запорожском направлении, уничтожены до 45 солдат противника и два танка, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Уничтожены до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Запорожском направлении российская группировка войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины.Кроме того, в районах Вербового и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область