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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 05.11.2023 (обновлено: 14:50 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907578388.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.11.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял более 60 солдат на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:38
2023-11-05T14:50
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 60 солдат на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка "Нона", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на херсонском направлении подразделения российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Крынок и Весёлого в Херсонской области и острова Алексеевский.
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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

МО: Киев потерял более 60 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России в зоне СВО
Артиллеристы ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 60 солдат на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка "Нона", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на херсонском направлении подразделения российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Крынок и Весёлого в Херсонской области и острова Алексеевский.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская область
 
 
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