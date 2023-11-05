https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907578388.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.11.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял более 60 солдат на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:38

2023-11-05T14:38

2023-11-05T14:50

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вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 60 солдат на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка "Нона", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на херсонском направлении подразделения российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Крынок и Весёлого в Херсонской области и острова Алексеевский.

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2023

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россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область