https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html
СМИ: военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к ядерной войне
СМИ: военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к ядерной войне - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к ядерной войне
Полноценное оформление трехстороннего военного альянса Вашингтона, Токио и Сеула лишь обострит противостояние на Корейском полуострове, приблизив ядерную и... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:53
2023-11-05T13:53
2023-11-05T13:53
в мире
корейский полуостров
вашингтон (штат)
токио
кндр (северная корея)
южная корея
япония
сша
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полноценное оформление трехстороннего военного альянса Вашингтона, Токио и Сеула лишь обострит противостояние на Корейском полуострове, приблизив ядерную и третью мировую войну, пишет главная северокорейская газета "Нодон синмун". Как отмечается в статье, Корейский полуостров - это крупнейшая горячая точка на планете. К северу и югу от границы, разделяющей Корею, "ядерные державы Востока и Запада ведут ожесточенное военное противостояние", искры от которого могут привести к началу ядерной войны. "Если при сложившейся структуре трехсторонний военный альянс США, Японии и марионеток (Южной Кореи - ред.) заработает на полную мощность, ситуация на Корейском полуострове и в регионе обострится до предела. Кто может гарантировать, что бесчинства США и их приспешников, безумно подгоняющих лошадей трехстороннего военного альянса, не выльются в начало ядерной войны, которая затем перерастет в третью мировую?" - задается вопросом автор статьи. "Военный сговор" Вашингтона, Токио и Сеула, достигший крайне опасной стадии, несет Корейскому полуострову и всей Северо-Восточной Азии бурю противостояния и войны, указывает печатный орган Трудовой партии Кореи. "Эти преступные бесчинства, подрывающие мир и стабильность во всем мире, лишь загонят их инициаторов в угол, выбраться из которого им будет еще сложнее", - резюмирует "Нодон синмун".
https://ria.ru/20231105/khamas-1907564879.html
https://ria.ru/20231027/voyna-1905644428.html
корейский полуостров
вашингтон (штат)
токио
кндр (северная корея)
южная корея
япония
сша
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в мире, корейский полуостров, вашингтон (штат), токио, кндр (северная корея), южная корея, япония, сша
В мире, Корейский полуостров, Вашингтон (штат), Токио, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Япония, США
СМИ: военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к ядерной войне
Rodong: военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к третьей мировой войне