https://ria.ru/20231105/siyanie-1907639606.html

Над Новосибирском увидели северное сияние

Над Новосибирском увидели северное сияние - РИА Новости, 05.11.2023

Над Новосибирском увидели северное сияние

Северное сияние можно было наблюдать в Новосибирске в ночь на понедельник по местному времени, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:01

2023-11-05T22:01

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кавказ

калининград

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НОВОСИБИРСК, 5 ноя - РИА Новости. Северное сияние можно было наблюдать в Новосибирске в ночь на понедельник по местному времени, передаёт корреспондент РИА Новости. По данным Telegram-канала наблюдательной астрономии AstroAlert, вечером в воскресенье из-за магнитной бури на Солнце жители многих регионов России смогли наблюдать "ярчайшее и самое южное сияние за последние 20-30 лет". В частности, по данным канала, северное сияние было видно в Крыму, регионах Кавказа, в Калининграде. Так, около 23.58 (19.58 мск) местного времени в воскресенье в небе над Новосибирском можно было заметить неспецифические для этих широт оттенки красного и зелёного цветов. Сияние можно было наблюдать примерно до 00.12 местного времени (20.12 мск).

https://ria.ru/20230919/siyanie-1897151241.html

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россия, кавказ, калининград, общество