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Над Новосибирском увидели северное сияние - РИА Новости, 05.11.2023
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22:01 05.11.2023 (обновлено: 22:10 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/siyanie-1907639606.html
Над Новосибирском увидели северное сияние
Над Новосибирском увидели северное сияние - РИА Новости, 05.11.2023
Над Новосибирском увидели северное сияние
Северное сияние можно было наблюдать в Новосибирске в ночь на понедельник по местному времени, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T22:01
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россия
кавказ
калининград
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя - РИА Новости. Северное сияние можно было наблюдать в Новосибирске в ночь на понедельник по местному времени, передаёт корреспондент РИА Новости. По данным Telegram-канала наблюдательной астрономии AstroAlert, вечером в воскресенье из-за магнитной бури на Солнце жители многих регионов России смогли наблюдать "ярчайшее и самое южное сияние за последние 20-30 лет". В частности, по данным канала, северное сияние было видно в Крыму, регионах Кавказа, в Калининграде. Так, около 23.58 (19.58 мск) местного времени в воскресенье в небе над Новосибирском можно было заметить неспецифические для этих широт оттенки красного и зелёного цветов. Сияние можно было наблюдать примерно до 00.12 местного времени (20.12 мск).
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россия, кавказ, калининград, общество
Россия, Кавказ, Калининград, Общество
Над Новосибирском увидели северное сияние

Над Новосибирском увидели северное сияние

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСеверное сияние над Новосибирском
Северное сияние над Новосибирском - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Северное сияние над Новосибирском
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя - РИА Новости. Северное сияние можно было наблюдать в Новосибирске в ночь на понедельник по местному времени, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным Telegram-канала наблюдательной астрономии AstroAlert, вечером в воскресенье из-за магнитной бури на Солнце жители многих регионов России смогли наблюдать "ярчайшее и самое южное сияние за последние 20-30 лет". В частности, по данным канала, северное сияние было видно в Крыму, регионах Кавказа, в Калининграде.
Так, около 23.58 (19.58 мск) местного времени в воскресенье в небе над Новосибирском можно было заметить неспецифические для этих широт оттенки красного и зелёного цветов. Сияние можно было наблюдать примерно до 00.12 местного времени (20.12 мск).
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