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В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 05.11.2023
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15:45 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/shtutgart-1907587855.html
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 05.11.2023
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:45
2023-11-05T15:45
в мире
штутгарт
германия
вторая мировая война (1939-1945)
баден-вюртемберг
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети X. Ранее в воскресенье примерно 1,9 тысячи человек были эвакуированы из-за найденной в поле на глубине трех метров бомбы. Эвакуированные жители были отправлены во временный пункт размещения в спортивном зале. "Сегодняшнее обезвреживание бомбы: бомба была успешно обезврежена. Ограничения снимаются. Спасибо за ваше терпение!" - говорится на странице полиции города в социальной сети Х (ранее Twitter). С момента окончания Второй мировой войны в федеральной земле Баден-Вюртемберг, административным центром которой является Штутгарт, было найдено и обезврежено около 25 тысяч бомб.
https://ria.ru/20231103/boepripasy-1907086717.html
штутгарт
германия
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в мире, штутгарт, германия, вторая мировая война (1939-1945), баден-вюртемберг
В мире, Штутгарт, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Баден-Вюртемберг
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Полиция сообщила об обезвреживании бомбы времен Второй мировой войны в Штутгарте

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети X.
Ранее в воскресенье примерно 1,9 тысячи человек были эвакуированы из-за найденной в поле на глубине трех метров бомбы. Эвакуированные жители были отправлены во временный пункт размещения в спортивном зале.
"Сегодняшнее обезвреживание бомбы: бомба была успешно обезврежена. Ограничения снимаются. Спасибо за ваше терпение!" - говорится на странице полиции города в социальной сети Х (ранее Twitter).
С момента окончания Второй мировой войны в федеральной земле Баден-Вюртемберг, административным центром которой является Штутгарт, было найдено и обезврежено около 25 тысяч бомб.
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В миреШтутгартГерманияВторая мировая война (1939-1945)Баден-Вюртемберг
 
 
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