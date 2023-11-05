https://ria.ru/20231105/shtutgart-1907587855.html
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 05.11.2023
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:45
2023-11-05T15:45
2023-11-05T15:45
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штутгарт
германия
вторая мировая война (1939-1945)
баден-вюртемберг
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети X. Ранее в воскресенье примерно 1,9 тысячи человек были эвакуированы из-за найденной в поле на глубине трех метров бомбы. Эвакуированные жители были отправлены во временный пункт размещения в спортивном зале. "Сегодняшнее обезвреживание бомбы: бомба была успешно обезврежена. Ограничения снимаются. Спасибо за ваше терпение!" - говорится на странице полиции города в социальной сети Х (ранее Twitter). С момента окончания Второй мировой войны в федеральной земле Баден-Вюртемберг, административным центром которой является Штутгарт, было найдено и обезврежено около 25 тысяч бомб.
https://ria.ru/20231103/boepripasy-1907086717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, штутгарт, германия, вторая мировая война (1939-1945), баден-вюртемберг
В мире, Штутгарт, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Баден-Вюртемберг
В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Полиция сообщила об обезвреживании бомбы времен Второй мировой войны в Штутгарте