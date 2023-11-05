https://ria.ru/20231105/shtutgart-1907587855.html

В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 05.11.2023

В Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:45

2023-11-05T15:45

2023-11-05T15:45

в мире

штутгарт

германия

вторая мировая война (1939-1945)

баден-вюртемберг

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны, из-за которой произошла массовая эвакуация в немецком Штутгарте, была успешно обезврежена, сообщила полиция города в соцсети X. Ранее в воскресенье примерно 1,9 тысячи человек были эвакуированы из-за найденной в поле на глубине трех метров бомбы. Эвакуированные жители были отправлены во временный пункт размещения в спортивном зале. "Сегодняшнее обезвреживание бомбы: бомба была успешно обезврежена. Ограничения снимаются. Спасибо за ваше терпение!" - говорится на странице полиции города в социальной сети Х (ранее Twitter). С момента окончания Второй мировой войны в федеральной земле Баден-Вюртемберг, административным центром которой является Штутгарт, было найдено и обезврежено около 25 тысяч бомб.

https://ria.ru/20231103/boepripasy-1907086717.html

штутгарт

германия

баден-вюртемберг

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, штутгарт, германия, вторая мировая война (1939-1945), баден-вюртемберг