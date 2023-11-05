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В Праге более 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.11.2023
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21:00 05.11.2023 (обновлено: 21:02 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/shestvie-1907632204.html
В Праге более 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины
В Праге более 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.11.2023
В Праге более 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины
Около 200-300 человек приняли в воскресенье участие в шествии по центральным улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило новостное издание Idnes. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:00
2023-11-05T21:02
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
прага
палестина
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ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Около 200-300 человек приняли в воскресенье участие в шествии по центральным улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило новостное издание Idnes. "Манифестация в поддержку Палестины началась с митинга на Малостранской площади, в котором приняли участие около 200-300 человек. Участники акции принесли с собой плакаты с требованием прекратить военные действия в секторе Газа, многие держали в руках палестинские флажки. После выступлений нескольких ораторов манифестанты двинулись в поход по центральным улицам Праги, завершив его на Вацлавской площади, после чего спокойно разошлись. Вмешательства полицейских, которые в немалом количестве сопровождали акцию, не потребовалось", - отмечается в сообщении. В течение последних трех недель в Праге состоялось около 10 акций в поддержку как Израиля, так и Палестины. Число их участников составляло от 15 до 150 человек, никаких инцидентов во время акций не было зафиксировано. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, прага, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Прага, Палестина
В Праге более 200 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины

В Праге около 200-300 человек приняли участие в шествии в поддержку Палестины

© AP Photo / Petr David JosekАкция в поддержку Палестины в Праге
Акция в поддержку Палестины в Праге - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Акция в поддержку Палестины в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Около 200-300 человек приняли в воскресенье участие в шествии по центральным улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило новостное издание Idnes.
"Манифестация в поддержку Палестины началась с митинга на Малостранской площади, в котором приняли участие около 200-300 человек. Участники акции принесли с собой плакаты с требованием прекратить военные действия в секторе Газа, многие держали в руках палестинские флажки. После выступлений нескольких ораторов манифестанты двинулись в поход по центральным улицам Праги, завершив его на Вацлавской площади, после чего спокойно разошлись. Вмешательства полицейских, которые в немалом количестве сопровождали акцию, не потребовалось", - отмечается в сообщении.
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В течение последних трех недель в Праге состоялось около 10 акций в поддержку как Израиля, так и Палестины. Число их участников составляло от 15 до 150 человек, никаких инцидентов во время акций не было зафиксировано.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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