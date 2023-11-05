https://ria.ru/20231105/schelkunchik-1907517744.html
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 05.11.2023
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"
Очередь за браслетами для покупки билетов на балет "Щелкунчик" снова собралась у касс Большого театра, также на месте дежурит полиция и охрана, передает... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:05
2023-11-05T01:05
2023-11-05T01:18
большой театр
авито
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Очередь за браслетами для покупки билетов на балет "Щелкунчик" снова собралась у касс Большого театра, также на месте дежурит полиция и охрана, передает корреспондент РИА Новости.Перед выдачей браслетов, которая началась ровно в полночь, люди в очереди начали обратный отсчет. За браслетами, которые отличались по цвету от выданных накануне, пускали по 20 человек, чтобы избежать лишний ажиотаж.Люди, получившие браслеты, радовались и обнимались, фотографируя на руке заветные ленточки."Мы стояли с прошлого дня… Тяжело стоять, физически тяжело. Но организованно было лучше сегодня", - отметила в разговоре с РИА Новости одна из девушек, которая получила браслет.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников со 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами, а во второй - уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами в субботу была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.Также на "Авито" стали появляться объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик", позже сервис стал блокировать такие объявления.
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большой театр, авито
У Большого театра снова собралась очередь за билетами на "Щелкунчика"
У касс Большого театра снова собралась очередь за билетами на балет "Щелкунчик"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Очередь за браслетами для покупки билетов на балет "Щелкунчик" снова собралась у касс Большого театра, также на месте дежурит полиция и охрана, передает корреспондент РИА Новости.
Перед выдачей браслетов, которая началась ровно в полночь, люди в очереди начали обратный отсчет. За браслетами, которые отличались по цвету от выданных накануне, пускали по 20 человек, чтобы избежать лишний ажиотаж.
Люди, получившие браслеты, радовались и обнимались, фотографируя на руке заветные ленточки.
"Мы стояли с прошлого дня… Тяжело стоять, физически тяжело. Но организованно было лучше сегодня", - отметила в разговоре с РИА Новости одна из девушек, которая получила браслет.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников со 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами, а во второй - уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами в субботу была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.
Также на "Авито" стали появляться объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик", позже сервис стал блокировать такие объявления.
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