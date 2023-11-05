https://ria.ru/20231105/ryazan-1907562897.html

Центральным элементом рязанского стенда на выставке "Россия" стал аэростат

Центральным элементом рязанского стенда на выставке "Россия" стал аэростат - РИА Новости, 05.11.2023

Центральным элементом рязанского стенда на выставке "Россия" стал аэростат

Аэростат, ставший центральным элементом стенда Рязанской области на международной выставке-форуме "Россия", символизирует "безграничное рязанское небо", сообщил РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:18

2023-11-05T12:18

2023-11-05T12:18

выставка-форум "россия"

рязанская область

павел малков

рязань

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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Аэростат, ставший центральным элементом стенда Рязанской области на международной выставке-форуме "Россия", символизирует "безграничное рязанское небо", сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. "Рязанская область тоже представила свой стенд. Центральным элементом стал аэростат, символизирующий безграничное рязанское небо. Посетители могут отправиться на виртуальную прогулку и увидеть красоты нашего края. С помощью интерактивных элементов можно узнать про достижения области и про выдающихся рязанцев. А в студии-мастерской — научиться у мастеров традиционным ремёслам", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он пригласил посетителей на рязанскую экспозицию. "Рязань – это настоящее сердце России. Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться", отметил губернатор. По данным пресс-службы правительства региона, посетители узнают о достопримечательностях, интересных туристических местах. Среди них Рязанский кремль с Успенским собором, где расположен уникальный деревянный резной 27-метровый иконостас, село Константиново с поймой реки Оки, в котором родился и вырос поэт Сергей Есенин, Иоанно-Богословский мужской монастырь, заложенный в конце XII – начале XIII веков, Окский биосферный заповедник и знаменитая Мещера с богатейшей природой и фауной. Все это можно увидеть на рязанском стенде при помощи современных технологий: проекционной комнаты, очков виртуальной реальности и NFC-меток. Также есть возможность совершить интерактивное путешествие на воздушном шаре по живописным местам Рязанского края. Часть экспозиции посвящена фестивалю воздухоплавания "Небо России". Также на выставке представлены самобытные народно-художественные промыслы: скопинская керамика, кадомский вениз, михайловское кружево, касимовская роспись, шиловское лозоплетение, рязанская вышивка, вырковская и сапожковская игрушки. Работает студия, где проводятся мастер-классы. Гости стенда узнают о выдающихся людях Рязанского края, среди которых легендарный воин Евпатий Коловрат, князь Олег Рязанский, лидер первого народного ополчения Прокопий Ляпунов, поэт Сергей Есенин, певцы братья Пироговы, первый российский Нобелевский лауреат Иван Павлов, конструктор ракетно-космической техники Владимир Уткин, биолог и селекционер Иван Мичурин, автор музыки гимна России Александр Александров, сотни героев Советского Союза и Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20231105/yamal-1907548518.html

https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html

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Ольга Фомченкова

рязанская область, павел малков, рязань