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Вован и Лексус опровергли сообщения о причастности к розыгрышу Цыгановых - РИА Новости, 05.11.2023
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16:56 05.11.2023 (обновлено: 17:00 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/rozygrysh-1907597097.html
Вован и Лексус опровергли сообщения о причастности к розыгрышу Цыгановых
Вован и Лексус опровергли сообщения о причастности к розыгрышу Цыгановых - РИА Новости, 05.11.2023
Вован и Лексус опровергли сообщения о причастности к розыгрышу Цыгановых
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале опровергли своё участие в розыгрыше Виктории и Вадима Цыгановых. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:56
2023-11-05T17:00
ксения собчак
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале опровергли своё участие в розыгрыше Виктории и Вадима Цыгановых. Накануне вечером в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление, отметив, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать". Позже Вадим Цыганов заявил, что сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в их доме оказались ложными, а появившееся видео стало розыгрышем с участием пранкера Лексуса. На видео Цыганов благодарит Лексуса."Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про "обыск" в их семействе", - написали пранкеры в своем Telegram-канале.Они отметили, что история с обыском является "бредом воспаленного сознания"."Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству, - лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", - добавили Вован и Лексус.Пранкеры уточнили, что на видео Вадим Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск.
https://ria.ru/20231103/prank-1907195727.html
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ксения собчак, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), происшествия
Ксения Собчак, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Происшествия
Вован и Лексус опровергли сообщения о причастности к розыгрышу Цыгановых

Пранкеры Вован и Лексус опровергли данные о причастности к розыгрышу Цыгановых

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале опровергли своё участие в розыгрыше Виктории и Вадима Цыгановых.
Накануне вечером в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление, отметив, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать". Позже Вадим Цыганов заявил, что сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в их доме оказались ложными, а появившееся видео стало розыгрышем с участием пранкера Лексуса. На видео Цыганов благодарит Лексуса.
«
"Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про "обыск" в их семействе", - написали пранкеры в своем Telegram-канале.
Они отметили, что история с обыском является "бредом воспаленного сознания".
«
"Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству, - лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", - добавили Вован и Лексус.
Пранкеры уточнили, что на видео Вадим Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Ксения СобчакВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Происшествия
 
 
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