Вован и Лексус опровергли сообщения о причастности к розыгрышу Цыгановых
Пранкеры Вован и Лексус опровергли данные о причастности к розыгрышу Цыгановых
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале опровергли своё участие в розыгрыше Виктории и Вадима Цыгановых.
Накануне вечером в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление, отметив, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать". Позже Вадим Цыганов заявил, что сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в их доме оказались ложными, а появившееся видео стало розыгрышем с участием пранкера Лексуса. На видео Цыганов благодарит Лексуса.
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"Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про "обыск" в их семействе", - написали пранкеры в своем Telegram-канале.
Они отметили, что история с обыском является "бредом воспаленного сознания".
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"Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству, - лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", - добавили Вован и Лексус.
Пранкеры уточнили, что на видео Вадим Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск.