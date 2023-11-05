https://ria.ru/20231105/raznoglasiya-1907528842.html

СМИ: в избирательном штабе Байдена возник раскол из-за поддержки Израиля

СМИ: в избирательном штабе Байдена возник раскол из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 05.11.2023

СМИ: в избирательном штабе Байдена возник раскол из-за поддержки Израиля

В избирательном штабе президента США Джо Байдена возникли разногласия из-за поддержки Вашингтоном Израиля, часть команды считает, что американские власти... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T05:44

2023-11-05T05:44

2023-11-05T05:47

израиль

сша

вашингтон (штат)

джо байден

энтони блинкен

владимир путин

хамас

оон

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В избирательном штабе президента США Джо Байдена возникли разногласия из-за поддержки Вашингтоном Израиля, часть команды считает, что американские власти потворствуют "безнравственному нападению на палестинцев", сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным портала, в Национальном комитете Демократической партии США (DNC), на который Байден опирается в ходе предвыборной кампании, демократы старшего поколения занимают произраильскую позицию, в то время как молодые сотрудники склонны "выражать больше сочувствия положению палестинцев". "Часть политической команды президента Байдена находится в смятении по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Одни помощники считают, что Белый дом потворствует безнравственному нападению на палестинцев, а другие полагают, что Байден проявляет "моральную ясность", защищая Израиль от террористов", - говорится в сообщении портала. Некоторые сотрудники комитета, по данным портала, в отчаянии, в частности, из-за числа погибших в результате действий Израиля, а один из сотрудников заявил порталу, что рассматривает возможность ухода в отставку из-за решительной поддержки Байденом Израиля. "Президент поставил в центр своей предвыборной кампании 2020 года "битву за душу нации", но создается впечатление, что администрация в настоящее время ведет битву за свою собственную душу...", - приводит портал слова высокопоставленного сотрудника Национального комитета Демократической партии США. Кроме того, по информации портала, некоторые спонсоры Демократической партии США звонят и отправляют электронные письма сотрудникам комитета, выражая возмущение политикой американских властей. Как ранее передавал телеканал NBC, американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка Вашингтоном Израиля приведет к большей изоляции США на международной арене. Газета New York Times сообщала, что турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа погибших в секторе Газа мирных жителей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/normy-1907060643.html

https://ria.ru/20231104/bayden-1907354566.html

https://ria.ru/20231105/nakazanie-1907516316.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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