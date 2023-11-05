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Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина - РИА Новости, 05.11.2023
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04:44 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/putin-1907525609.html
Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина
Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина - РИА Новости, 05.11.2023
Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина
Ролик с президентом России Владимиром Путиным, ответившим на мусульманское приветствие муфтия, стал вирусным в Сети, говорится в видеосюжете издания Hindustan... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T04:44
2023-11-05T04:44
в мире
россия
индия
альбир крганов
махачкала
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ролик с президентом России Владимиром Путиным, ответившим на мусульманское приветствие муфтия, стал вирусным в Сети, говорится в видеосюжете издания Hindustan Times.В сюжете показан отрезок со встречи Путина с членами Общественной палаты. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов перед тем, как задать вопросы, поприветствовал президента словами "салам алейкум", на что глава государства ответил "алейкум ас-салам".Ответ Путина, как отмечает Hindustan Times, вызвал бурные аплодисменты в зале."Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина", - говорится в видеосюжете, также издание приводит ряд одобрительных комментариев пользователей Сети.Встречу с новым составом Общественной палаты президент провел на форуме "Сообщество" в пятницу. Путин в том числе затронул тему беспорядков в аэропорту Махачкалы, отметив, что российское общество должно понимать, что за этой ситуацией стоят люди, проживающие за границей, в том числе на Украине, которые провоцировали людей через социальные сети.
https://ria.ru/20231103/putin-1907266537.html
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в мире, россия, индия, альбир крганов, махачкала, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Альбир Крганов, Махачкала, Владимир Путин
Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина

HT: видео с ответом Путина на приветствие муфтия стало вирусным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ролик с президентом России Владимиром Путиным, ответившим на мусульманское приветствие муфтия, стал вирусным в Сети, говорится в видеосюжете издания Hindustan Times.
В сюжете показан отрезок со встречи Путина с членами Общественной палаты. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов перед тем, как задать вопросы, поприветствовал президента словами "салам алейкум", на что глава государства ответил "алейкум ас-салам".
Ответ Путина, как отмечает Hindustan Times, вызвал бурные аплодисменты в зале.
"Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина", - говорится в видеосюжете, также издание приводит ряд одобрительных комментариев пользователей Сети.
Встречу с новым составом Общественной палаты президент провел на форуме "Сообщество" в пятницу. Путин в том числе затронул тему беспорядков в аэропорту Махачкалы, отметив, что российское общество должно понимать, что за этой ситуацией стоят люди, проживающие за границей, в том числе на Украине, которые провоцировали людей через социальные сети.
Президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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В миреРоссияИндияАльбир КргановМахачкалаВладимир Путин
 
 
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