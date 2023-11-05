https://ria.ru/20231105/putin-1907525609.html

Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина

Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина - РИА Новости, 05.11.2023

Покорил одной фразой. В Индии пришли в восторг от ответа Путина

Ролик с президентом России Владимиром Путиным, ответившим на мусульманское приветствие муфтия, стал вирусным в Сети, говорится в видеосюжете издания Hindustan... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T04:44

2023-11-05T04:44

2023-11-05T04:44

в мире

россия

индия

альбир крганов

махачкала

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ролик с президентом России Владимиром Путиным, ответившим на мусульманское приветствие муфтия, стал вирусным в Сети, говорится в видеосюжете издания Hindustan Times.В сюжете показан отрезок со встречи Путина с членами Общественной палаты. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов перед тем, как задать вопросы, поприветствовал президента словами "салам алейкум", на что глава государства ответил "алейкум ас-салам".Ответ Путина, как отмечает Hindustan Times, вызвал бурные аплодисменты в зале."Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина", - говорится в видеосюжете, также издание приводит ряд одобрительных комментариев пользователей Сети.Встречу с новым составом Общественной палаты президент провел на форуме "Сообщество" в пятницу. Путин в том числе затронул тему беспорядков в аэропорту Махачкалы, отметив, что российское общество должно понимать, что за этой ситуацией стоят люди, проживающие за границей, в том числе на Украине, которые провоцировали людей через социальные сети.

https://ria.ru/20231103/putin-1907266537.html

россия

индия

махачкала

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в мире, россия, индия, альбир крганов, махачкала, владимир путин