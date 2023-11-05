https://ria.ru/20231105/propazha-1907530165.html
"Пропала без вести 40 лет назад": женщина узнала о себе страшную правду
"Пропала без вести 40 лет назад": женщина узнала о себе страшную правду - РИА Новости, 05.11.2023
"Пропала без вести 40 лет назад": женщина узнала о себе страшную правду
В США детективы смогли установить личность и найти женщину, считавшуюся пропавшей без вести более 40 лет, говорится в сюжете телеканала ABC. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:31
2023-11-05T06:31
2023-11-05T11:28
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В США детективы смогли установить личность и найти женщину, считавшуюся пропавшей без вести более 40 лет, говорится в сюжете телеканала ABC.В июне 2022 года детективы пришли к 42-летней Холли Миллер, замужней матери пятерых детей, чтобы сообщить ей, что ее биологические родители были убиты в 1981 году, а сама она считалась пропавшей без вести. "Я была в шоке. Я не могла в это поверить", - рассказала Миллер ABC.Как отмечается в материале, в январе 1981 года неподалеку от Хьюстона (штат Техас) были обнаружены останки молодой пары, личности убитых тогда установить не удалось. В 2021 году специалисты по судебной генеалогии из Калифорнии смогли установить, что тела принадлежали супружеской паре – Дину Клаусу и Тине Линн, переехавшим в Техас из Флориды.Связавшись с их родственниками, исследователи выяснили, что у пары был ребенок, маленькая девочка, чья судьба осталась неизвестной. В итоге следствием по этому делу занялся специальный отдел по расследованию нераскрытых дел и поиску пропавших без вести при генеральной прокуратуре Техаса.Подняв архивные документы во Флориде, детективы установили, что ребенка погибших усыновил пастор из Аризоны Филлип Макголдрик. Он сообщил следователями, что в конце 1980 года к нему в церковь пришли две "босоногие" женщины в белой одежде из "кочевой" религиозной группы с просьбой помочь приютить маленькую девочку, они отдали ему свидетельство о рождении и записку, якобы написанную ее отцом, об отказе от опеки над ней.При этом мать Клауса также сообщала о том, что в конце 1980 года ей позвонил неизвестный и сообщил, что машину, которую она одолжила своему сыну, нашли брошенной в пригороде Лос-Анджелеса. Автомобиль ей позднее вернули три женщины в белом, сообщив ей, что ее сын присоединился к их религиозной группе и разрывает контакты с семьей.Журналисты ABC смогли выйти на одну из этих женщин, она подтвердила, что была среди тех, кто передал машину убитого Клауса его матери, однако отвергла причастность к смерти молодой пары, указав, что члены ее религиозной группы привержены "ненасильственной жизни".В генпрокуратуре Техаса провели ряд допросов членов этой группы, однако не смогли установить причастность кого-либо из них к убийству Клауса и Линн, там отметили, что дело все еще продолжает расследоваться.Как пишет ABC, для Миллер новость о том, что ее родители были убиты, а она пропала и позже "нашлась", сняла многие вопросы, но в то же время подняла новые.
https://ria.ru/20230916/ischeznuvshaya-1896582979.html
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в мире, техас, флорида, сша
В мире, Техас, Флорида, США
"Пропала без вести 40 лет назад": женщина узнала о себе страшную правду
В США нашли женщину, считавшуюся пропавшей без вести более 40 лет
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости.
В США детективы смогли установить личность и найти женщину, считавшуюся пропавшей без вести более 40 лет, говорится в сюжете телеканала ABC
.
В июне 2022 года детективы пришли к 42-летней Холли Миллер, замужней матери пятерых детей, чтобы сообщить ей, что ее биологические родители были убиты в 1981 году, а сама она считалась пропавшей без вести. "Я была в шоке. Я не могла в это поверить", - рассказала Миллер ABC.
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Как отмечается в материале, в январе 1981 года неподалеку от Хьюстона
(штат Техас
) были обнаружены останки молодой пары, личности убитых тогда установить не удалось. В 2021 году специалисты по судебной генеалогии из Калифорнии
смогли установить, что тела принадлежали супружеской паре – Дину Клаусу и Тине Линн, переехавшим в Техас из Флориды
.
Связавшись с их родственниками, исследователи выяснили, что у пары был ребенок, маленькая девочка, чья судьба осталась неизвестной. В итоге следствием по этому делу занялся специальный отдел по расследованию нераскрытых дел и поиску пропавших без вести при генеральной прокуратуре Техаса.
Подняв архивные документы во Флориде, детективы установили, что ребенка погибших усыновил пастор из Аризоны
Филлип Макголдрик. Он сообщил следователями, что в конце 1980 года к нему в церковь пришли две "босоногие" женщины в белой одежде из "кочевой" религиозной группы с просьбой помочь приютить маленькую девочку, они отдали ему свидетельство о рождении и записку, якобы написанную ее отцом, об отказе от опеки над ней.
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При этом мать Клауса также сообщала о том, что в конце 1980 года ей позвонил неизвестный и сообщил, что машину, которую она одолжила своему сыну, нашли брошенной в пригороде Лос-Анджелеса
. Автомобиль ей позднее вернули три женщины в белом, сообщив ей, что ее сын присоединился к их религиозной группе и разрывает контакты с семьей.
Журналисты ABC смогли выйти на одну из этих женщин, она подтвердила, что была среди тех, кто передал машину убитого Клауса его матери, однако отвергла причастность к смерти молодой пары, указав, что члены ее религиозной группы привержены "ненасильственной жизни".
В генпрокуратуре Техаса провели ряд допросов членов этой группы, однако не смогли установить причастность кого-либо из них к убийству Клауса и Линн, там отметили, что дело все еще продолжает расследоваться.
Как пишет ABC, для Миллер новость о том, что ее родители были убиты, а она пропала и позже "нашлась", сняла многие вопросы, но в то же время подняла новые.
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