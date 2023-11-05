https://ria.ru/20231105/pozhar-1907648616.html

В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар

В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар - РИА Новости, 05.11.2023

В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар

Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T23:36

2023-11-05T23:36

2023-11-05T23:36

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в селе Старое Дрожжаное в Татарстане горит склад с фасовочной упаковкой для корма животных, предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара достигала 2,2 тысячи квадратных метров. "В Татарстане спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)