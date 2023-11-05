https://ria.ru/20231105/pozhar-1907648616.html
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар - РИА Новости, 05.11.2023
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар
Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:36
2023-11-05T23:36
2023-11-05T23:36
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в селе Старое Дрожжаное в Татарстане горит склад с фасовочной упаковкой для корма животных, предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара достигала 2,2 тысячи квадратных метров. "В Татарстане спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар
МЧС: в Татарстане на складе с фасовочной упаковкой для корма потушили пожар