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В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар - РИА Новости, 05.11.2023
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23:36 05.11.2023
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В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар - РИА Новости, 05.11.2023
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар
Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:36
2023-11-05T23:36
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в селе Старое Дрожжаное в Татарстане горит склад с фасовочной упаковкой для корма животных, предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара достигала 2,2 тысячи квадратных метров. "В Татарстане спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане на складе с фасовочной упаковкой потушили пожар

МЧС: в Татарстане на складе с фасовочной упаковкой для корма потушили пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Открытое горение на складе с фасовочной упаковкой для корма животных в Татарстане ликвидировано на площади 2,4 тысячи "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что в селе Старое Дрожжаное в Татарстане горит склад с фасовочной упаковкой для корма животных, предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара достигала 2,2 тысячи квадратных метров.
"В Татарстане спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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