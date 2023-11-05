https://ria.ru/20231105/pomosch-1907561595.html

Кадыров рассказал о помощи Чечни жителям Палестины

Кадыров рассказал о помощи Чечни жителям Палестины - РИА Новости, 05.11.2023

Кадыров рассказал о помощи Чечни жителям Палестины

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) направил в Палестину более 62 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:07

2023-11-05T12:07

2023-11-05T12:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГРОЗНЫЙ, 5 ноя – РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) направил в Палестину более 62 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Из аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова утром вылетели самолёты Ил-27 МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Палестины. Более 62 тонн предметов первой необходимости, средств гигиены, продуктов питания в течение всей ночи грузили молодёжные активисты под руководством председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР Ахмата Кадырова",— написал Кадыров.По его информации, два спецборта, предоставленных МЧС России, доставят груз в Египет, откуда он будет наземным транспортом доставлен населению сектора Газа. Ранее РОФ уже направил жителям Газы первую помощь на 20 000 семей. "Благодарю каждого добровольца, кто этой ночью без сна и отдыха занимался срочным благим делом",— добавил глава региона. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, рамзан кадыров, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году