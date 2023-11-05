https://ria.ru/20231105/pogoda-1907554265.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, временами дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:55

2023-11-05T10:55

2023-11-05T10:55

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 11 – плюс 13 градусов, по области плюс 9 – плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет южный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, сильные ветры южных румбов которого принесут порцию аномального тепла с вероятностью повтора рекордного показателя, принадлежащий 2019 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 12,9 градусов", - дополнил Тишковец.

https://ria.ru/20231105/pogoda-1907546845.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"