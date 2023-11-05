https://ria.ru/20231105/pogoda-1907554265.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, временами дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:55
2023-11-05T10:55
2023-11-05T10:55
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 11 – плюс 13 градусов, по области плюс 9 – плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет южный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, сильные ветры южных румбов которого принесут порцию аномального тепла с вероятностью повтора рекордного показателя, принадлежащий 2019 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 12,9 градусов", - дополнил Тишковец.
https://ria.ru/20231105/pogoda-1907546845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Тишковец: временами дождь и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В Москве облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 11 – плюс 13 градусов, по области плюс 9 – плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет южный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
"В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, сильные ветры южных румбов которого принесут порцию аномального тепла с вероятностью повтора рекордного показателя, принадлежащий 2019 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 12,9 градусов", - дополнил Тишковец.
Москвичей предупредили о сильном ветре