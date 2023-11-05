https://ria.ru/20231105/pogoda-1907546845.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 05.11.2023
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T09:32
2023-11-05T09:32
2023-11-05T09:33
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня до конца дня в столице местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре
Власти столицы попросили москвичей быть аккуратнее на улице из-за сильного ветра