https://ria.ru/20231105/pogoda-1907546845.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 05.11.2023

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:32

2023-11-05T09:32

2023-11-05T09:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня до конца дня в столице местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

https://ria.ru/20231101/zima-1906617401.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, общество