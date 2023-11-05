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Песков заявил об усталости Запада от Украины - РИА Новости, 05.11.2023
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14:15 05.11.2023 (обновлено: 14:25 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/peskov-1907575339.html
Песков заявил об усталости Запада от Украины
Песков заявил об усталости Запада от Украины - РИА Новости, 05.11.2023
Песков заявил об усталости Запада от Украины
США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:15
2023-11-05T14:25
украина
сша
дмитрий песков
европа
павел зарубин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент интервью опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.Он уточнил, что имеется в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами"."Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - уверен Песков.
https://ria.ru/20231105/peskov-1907574615.html
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украина, сша, дмитрий песков, европа, павел зарубин
Украина, США, Дмитрий Песков, Европа, Павел Зарубин
Песков заявил об усталости Запада от Украины

Песков: в США и ЕС растет усталость от украинской тематики и финансового груза

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент интервью опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что имеется в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами".
"Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - уверен Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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Вчера, 14:08
 
УкраинаСШАДмитрий ПесковЕвропаПавел Зарубин
 
 
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