https://ria.ru/20231105/peskov-1907575339.html

Песков заявил об усталости Запада от Украины

Песков заявил об усталости Запада от Украины - РИА Новости, 05.11.2023

Песков заявил об усталости Запада от Украины

США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:15

2023-11-05T14:15

2023-11-05T14:25

украина

сша

дмитрий песков

европа

павел зарубин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растёт усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент интервью опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.Он уточнил, что имеется в виду "финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами"."Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - уверен Песков.

https://ria.ru/20231105/peskov-1907574615.html

украина

сша

европа

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украина, сша, дмитрий песков, европа, павел зарубин