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В Париже с седьмого октября зафиксировали более 250 актов антисемитизма - РИА Новости, 05.11.2023
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16:59 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/parizh-1907597858.html
В Париже с седьмого октября зафиксировали более 250 актов антисемитизма
В Париже с седьмого октября зафиксировали более 250 актов антисемитизма - РИА Новости, 05.11.2023
В Париже с седьмого октября зафиксировали более 250 актов антисемитизма
Свыше 250 актов антисемитизма зарегистрировано в Париже и трех ближайших департаментах с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября, заявил префект РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:59
2023-11-05T16:59
в мире
израиль
париж
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 250 актов антисемитизма зарегистрировано в Париже и трех ближайших департаментах с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября, заявил префект парижской полиции Лоран Нуньес. Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. По данным телеканала BFMTV, после 7 октября по всей Франции выявили 887 актов антисемитизма, 442 человека были задержаны. "Что касается Парижской агломерации, то есть четырех департаментов - Париж, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн - у нас уже 257 случаев. Это огромное число. И это только с октября. Это уже больше того, что мы зафиксировали за целый год", - заявил префект в эфире BFMTV. Он отметил, что опасается подъема антисемитизма в связи с палестино-израильским конфликтом. По словам префекта, с 7 октября было произведено 90 задержаний в рамках реагирования на проявления антисемитизма. Нуньес указал, что среди задержанных "чуть менее половины - иностранцы", однако он уклонился от просьбы описать типичного подозреваемого. Он также отметил, что на фоне 257 зарегистрированных актов антисемитизма было подано лишь 124 жалобы. Префект призвал пострадавших подавать жалобы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, париж, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
В мире, Израиль, Париж, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
В Париже с седьмого октября зафиксировали более 250 актов антисемитизма

Полиция Парижа зафиксировала более 250 актов антисемитизма с седьмого октября

© Фото : Union des Etudiants Juifs de France Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи
Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Фото : Union des Etudiants Juifs de France
Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Свыше 250 актов антисемитизма зарегистрировано в Париже и трех ближайших департаментах с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 7 октября, заявил префект парижской полиции Лоран Нуньес.
Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. По данным телеканала BFMTV, после 7 октября по всей Франции выявили 887 актов антисемитизма, 442 человека были задержаны.
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"Что касается Парижской агломерации, то есть четырех департаментов - Париж, О-де-Сен, Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн - у нас уже 257 случаев. Это огромное число. И это только с октября. Это уже больше того, что мы зафиксировали за целый год", - заявил префект в эфире BFMTV.
Он отметил, что опасается подъема антисемитизма в связи с палестино-израильским конфликтом. По словам префекта, с 7 октября было произведено 90 задержаний в рамках реагирования на проявления антисемитизма. Нуньес указал, что среди задержанных "чуть менее половины - иностранцы", однако он уклонился от просьбы описать типичного подозреваемого.
Он также отметил, что на фоне 257 зарегистрированных актов антисемитизма было подано лишь 124 жалобы. Префект призвал пострадавших подавать жалобы.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
14 мая 2021, 18:56
Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликтаПосмотреть
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПарижРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбщество
 
 
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